https://ria.ru/20240228/voyska-1930012036.html

Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину

Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину - РИА Новости, 28.02.2024

Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину

Более трех четвертей опрошенных жителей Франции выступили против отправки соотечественников на Украину, показало исследование центра CSA для радиостанции Europe РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:37

2024-02-28T15:37

2024-02-28T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932217_0:179:3072:1906_1920x0_80_0_0_2b303a989a4faa7ea7d7eb8188e3c152.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более трех четвертей опрошенных жителей Франции выступили против отправки соотечественников на Украину, показало исследование центра CSA для радиостанции Europe 1. "Отправки французских военных на Украину не хотят 76 процентов опрошенных жителей страны", — указывает радиостанция. Показатель почти не меняется в зависимости от пола — против выступают 77 процентов мужчин и 75 процентов женщин. Среди людей от 50 до 64 лет доля противников французского военного присутствия на Украине достигает 85 процентов. Среди сторонников различных политических партий доля противников колеблется от 65 до 84 процентов.Опрос проходил онлайн с 27 по 28 февраля среди 1014 человек от 18 лет и старше. Погрешность не указана. В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.На следующий день власти многих европейских стран сделали заявления, что речи об отправке воинских контингентов не идет.Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что союзники не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, евросоюз