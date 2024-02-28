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Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 28.02.2024 (обновлено: 17:06 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/voyska-1930012036.html
Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину
Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину
Более трех четвертей опрошенных жителей Франции выступили против отправки соотечественников на Украину, показало исследование центра CSA для радиостанции Europe РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:37
2024-02-28T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
евросоюз
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более трех четвертей опрошенных жителей Франции выступили против отправки соотечественников на Украину, показало исследование центра CSA для радиостанции Europe 1. "Отправки французских военных на Украину не хотят 76 процентов опрошенных жителей страны", — указывает радиостанция. Показатель почти не меняется в зависимости от пола — против выступают 77 процентов мужчин и 75 процентов женщин. Среди людей от 50 до 64 лет доля противников французского военного присутствия на Украине достигает 85 процентов. Среди сторонников различных политических партий доля противников колеблется от 65 до 84 процентов.Опрос проходил онлайн с 27 по 28 февраля среди 1014 человек от 18 лет и старше. Погрешность не указана. В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.На следующий день власти многих европейских стран сделали заявления, что речи об отправке воинских контингентов не идет.Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что союзники не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
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в мире, украина, россия, франция, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Евросоюз
Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину

CSA: 76 процентов французов выступили против отправки солдат на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более трех четвертей опрошенных жителей Франции выступили против отправки соотечественников на Украину, показало исследование центра CSA для радиостанции Europe 1.
"Отправки французских военных на Украину не хотят 76 процентов опрошенных жителей страны", — указывает радиостанция.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Показатель почти не меняется в зависимости от пола — против выступают 77 процентов мужчин и 75 процентов женщин. Среди людей от 50 до 64 лет доля противников французского военного присутствия на Украине достигает 85 процентов.
Среди сторонников различных политических партий доля противников колеблется от 65 до 84 процентов.

"Национальное объединение"

84 процента

"Зеленые"

78 процентов

"Республиканцы"

76 процентов

Президентская партия "Возрождение"

68 процентов

"Непокорившаяся Франция"

67 процентов

Социалисты

65 процентов

Опрос проходил онлайн с 27 по 28 февраля среди 1014 человек от 18 лет и старше. Погрешность не указана.
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"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
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В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
На следующий день власти многих европейских стран сделали заявления, что речи об отправке воинских контингентов не идет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что союзники не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
 
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