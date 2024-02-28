Опрос: большинство французов выступили против отправки военных на Украину
CSA: 76 процентов французов выступили против отправки солдат на Украину
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более трех четвертей опрошенных жителей Франции выступили против отправки соотечественников на Украину, показало исследование центра CSA для радиостанции Europe 1.
"Отправки французских военных на Украину не хотят 76 процентов опрошенных жителей страны", — указывает радиостанция.
Показатель почти не меняется в зависимости от пола — против выступают 77 процентов мужчин и 75 процентов женщин. Среди людей от 50 до 64 лет доля противников французского военного присутствия на Украине достигает 85 процентов.
Среди сторонников различных политических партий доля противников колеблется от 65 до 84 процентов.
"Национальное объединение"
84 процента
"Зеленые"
78 процентов
"Республиканцы"
76 процентов
Президентская партия "Возрождение"
68 процентов
"Непокорившаяся Франция"
67 процентов
Социалисты
65 процентов
Опрос проходил онлайн с 27 по 28 февраля среди 1014 человек от 18 лет и старше. Погрешность не указана.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
На следующий день власти многих европейских стран сделали заявления, что речи об отправке воинских контингентов не идет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что союзники не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск.