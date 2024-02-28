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Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии - РИА Новости, 28.02.2024
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08:48 28.02.2024 (обновлено: 11:49 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/voditel-1929906257.html
Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии
Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии - РИА Новости, 28.02.2024
Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии
Вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что на границе страны со Словакией во время ожидания в длинной очереди... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:48
2024-02-28T11:49
в мире
словакия
украина
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что на границе страны со Словакией во время ожидания в длинной очереди умер украинский водитель, пишет УНН. "Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди, сегодня умер... Он стоял в ста километрах от границы, сколько ему еще было ехать - неизвестно. Следствие покажет, какова причина смерти", - заявил Балин. По словам вице-президента ассоциации, бастующих рядом не было, поэтому трудно сказать, связано ли произошедшее напрямую с образовавшимися из-за протестов очередями. Балин, однако, отметил, что перевозчики, которые стоят в очередях с польской стороны, пытаются объехать блокаду через Словакию и Венгрию. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
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в мире, словакия, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Словакия, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии

Ассоциация перевозчиков: водитель с Украины умер в Словакии в очереди на границе

© AP Photo / CTK / Vaclav SalekЧешские фермеры во время акции протеста на границе со Словакией
Чешские фермеры во время акции протеста на границе со Словакией - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / CTK / Vaclav Salek
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что на границе страны со Словакией во время ожидания в длинной очереди умер украинский водитель, пишет УНН.
"Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди, сегодня умер... Он стоял в ста километрах от границы, сколько ему еще было ехать - неизвестно. Следствие покажет, какова причина смерти", - заявил Балин.
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По словам вице-президента ассоциации, бастующих рядом не было, поэтому трудно сказать, связано ли произошедшее напрямую с образовавшимися из-за протестов очередями. Балин, однако, отметил, что перевозчики, которые стоят в очередях с польской стороны, пытаются объехать блокаду через Словакию и Венгрию.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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