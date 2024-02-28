Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии
Ассоциация перевозчиков: водитель с Украины умер в Словакии в очереди на границе
© AP Photo / CTK / Vaclav SalekЧешские фермеры во время акции протеста на границе со Словакией
© AP Photo / CTK / Vaclav Salek
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что на границе страны со Словакией во время ожидания в длинной очереди умер украинский водитель, пишет УНН.
"Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди, сегодня умер... Он стоял в ста километрах от границы, сколько ему еще было ехать - неизвестно. Следствие покажет, какова причина смерти", - заявил Балин.
По словам вице-президента ассоциации, бастующих рядом не было, поэтому трудно сказать, связано ли произошедшее напрямую с образовавшимися из-за протестов очередями. Балин, однако, отметил, что перевозчики, которые стоят в очередях с польской стороны, пытаются объехать блокаду через Словакию и Венгрию.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.