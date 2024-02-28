https://ria.ru/20240228/voditel-1929906257.html

Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии

Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии - РИА Новости, 28.02.2024

Украинский водитель умер в очереди на границе в Словакии

Вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что на границе страны со Словакией во время ожидания в длинной очереди... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:48

2024-02-28T08:48

2024-02-28T11:49

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что на границе страны со Словакией во время ожидания в длинной очереди умер украинский водитель, пишет УНН. "Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди, сегодня умер... Он стоял в ста километрах от границы, сколько ему еще было ехать - неизвестно. Следствие покажет, какова причина смерти", - заявил Балин. По словам вице-президента ассоциации, бастующих рядом не было, поэтому трудно сказать, связано ли произошедшее напрямую с образовавшимися из-за протестов очередями. Балин, однако, отметил, что перевозчики, которые стоят в очередях с польской стороны, пытаются объехать блокаду через Словакию и Венгрию. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)