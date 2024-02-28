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В Вене разогнали экоактивистов, собравшихся на митинг - РИА Новости, 28.02.2024
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13:49 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vena-1929979186.html
В Вене разогнали экоактивистов, собравшихся на митинг
В Вене разогнали экоактивистов, собравшихся на митинг - РИА Новости, 28.02.2024
В Вене разогнали экоактивистов, собравшихся на митинг
Полиция разогнала экоактивистов движения "Последнее поколение" (нем.Letzte Generation), которые собрались на митинг в среду перед зданием Национального совета... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:49
2024-02-28T13:49
в мире
вена
австрия
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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Полиция разогнала экоактивистов движения "Последнее поколение" (нем.Letzte Generation), которые собрались на митинг в среду перед зданием Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) в Вене, 41 человек находится под административным арестом, заявили правоохранители австрийской столицы. &quot;Митинг был разогнан, 41 человек находится под административным арестом. Вопреки сообщениям СМИ, никакого &quot;штурма&quot; или попытки насильственного проникновения в здание парламента не было&quot;, - написала полиция Вены в своем аккаунте в соцсети Х.Как добавили представители парламента, во время митинга доступ в ведомство для депутатов и сотрудников был возможен в любое время, при этом доступ для экскурсионных групп был приостановлен примерно на час. Сами активисты объяснили, что протест был организован с целью потребовать от депутатов закрепления в конституции права на защиту климата. "Вскоре после начала сегодняшнего заседания в Национальном совете 30 сторонников "Последнего поколения" попытались сделать еще один шаг вперед и мирно войти в здание парламента, чтобы еще ближе донести свои проблемы до ответственных лиц. Этому помешала масштабная полицейская операция. Мы спрашиваем себя, чего боится это правительство? Вопросов от обеспокоенных граждан? Обоснованных требований? Конструктивного диалога?" - говорится в релизе "Последнего поколения". Активисты "Последнего поколения" в Австрии требуют, чтобы правительство внедрило 93 рекомендации Климатического совета, которые должны помочь становлению климатически нейтрального государства. Совет проходил в республике в 2022 году. Кроме того, они требуют от властей ввести ограничение скорости в 100 километров в час вместо 130 километров в час, чтобы сократить топливо и вместе с тем снизить выброс CO2. Еще одно требование сторонников движения - чтобы в стране больше не было никаких нефтяных и газовых бурений. Пытаясь привлечь внимание властей к своим требованиям, австрийские участники "Последнего поколения" регулярно устраивают протесты, блокируя оживленные улицы городов республики в час пик, приклеивая себя к дорогам, и тем самым вызывая раздражение водителей. Помимо создания заторов на дорогах, они устраивают и другие эксцентричные акции, например, перекрашивают воду в фонтанах. Власти страны за такие действия нередко называют сторонников движения "климатическими прилипалами" или "климатическими террористами".
https://ria.ru/20240228/fermery-1929944697.html
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в мире, вена, австрия
В мире, Вена, Австрия
В Вене разогнали экоактивистов, собравшихся на митинг

Полиция Вены разогнала экоактивистов, собравшихся на митинг перед парламентом

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Полиция разогнала экоактивистов движения "Последнее поколение" (нем.Letzte Generation), которые собрались на митинг в среду перед зданием Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) в Вене, 41 человек находится под административным арестом, заявили правоохранители австрийской столицы.
«

"Митинг был разогнан, 41 человек находится под административным арестом. Вопреки сообщениям СМИ, никакого "штурма" или попытки насильственного проникновения в здание парламента не было", - написала полиция Вены в своем аккаунте в соцсети Х.

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Как добавили представители парламента, во время митинга доступ в ведомство для депутатов и сотрудников был возможен в любое время, при этом доступ для экскурсионных групп был приостановлен примерно на час.
Сами активисты объяснили, что протест был организован с целью потребовать от депутатов закрепления в конституции права на защиту климата.
"Вскоре после начала сегодняшнего заседания в Национальном совете 30 сторонников "Последнего поколения" попытались сделать еще один шаг вперед и мирно войти в здание парламента, чтобы еще ближе донести свои проблемы до ответственных лиц. Этому помешала масштабная полицейская операция. Мы спрашиваем себя, чего боится это правительство? Вопросов от обеспокоенных граждан? Обоснованных требований? Конструктивного диалога?" - говорится в релизе "Последнего поколения".
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Активисты "Последнего поколения" в Австрии требуют, чтобы правительство внедрило 93 рекомендации Климатического совета, которые должны помочь становлению климатически нейтрального государства. Совет проходил в республике в 2022 году. Кроме того, они требуют от властей ввести ограничение скорости в 100 километров в час вместо 130 километров в час, чтобы сократить топливо и вместе с тем снизить выброс CO2. Еще одно требование сторонников движения - чтобы в стране больше не было никаких нефтяных и газовых бурений.
Пытаясь привлечь внимание властей к своим требованиям, австрийские участники "Последнего поколения" регулярно устраивают протесты, блокируя оживленные улицы городов республики в час пик, приклеивая себя к дорогам, и тем самым вызывая раздражение водителей. Помимо создания заторов на дорогах, они устраивают и другие эксцентричные акции, например, перекрашивают воду в фонтанах. Власти страны за такие действия нередко называют сторонников движения "климатическими прилипалами" или "климатическими террористами".
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