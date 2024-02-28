https://ria.ru/20240228/upravlentsy-1930056086.html

Управленцы из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"

Управленцы из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 28.02.2024

Управленцы из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"

Шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России", в котором принимали участие команды из всех регионов РФ и более 20 зарубежных... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:02

2024-02-28T18:02

2024-02-28T18:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

щелково

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России", в котором принимали участие команды из всех регионов РФ и более 20 зарубежных стран, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Нам приятно, что в этом году шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России". Это и программисты, и врачи, и благотворители. Надеюсь, что свои знания и компетенции они продолжат и дальше развивать, а новые, полезные инициативы помогут двигаться вперед и делать нашу страну сильнее", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, победителями, представлявшими Подмосковье, стали начальник управления разработки и сопровождения информационных систем Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Денис Дмитриев из Люберец, председатель совета благотворительного фонда "Иринас", индивидуальный предприниматель Сергей Кулыгин из городского округа Мытищи и директор направления департамента по поддержке проектов с государственным финансированием ПАО "Ростелеком" Ольга Лисовенко из Щёлково. Также среди победителей - генеральный директор ООО "А4" Антон Чернецов из Балашихи, заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра, врач-детский хирург Юлия Шугина из Щёлково и старший менеджер функции проектного инжиниринга ООО "Сибур" Виталий Кичатов из Реутова.

https://realty.ria.ru/20240227/oez-1929803702.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), щелково, андрей воробьев