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Управленцы из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 28.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:02 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/upravlentsy-1930056086.html
Управленцы из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
Управленцы из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 28.02.2024
Управленцы из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
Шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России", в котором принимали участие команды из всех регионов РФ и более 20 зарубежных... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:02
2024-02-28T18:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России", в котором принимали участие команды из всех регионов РФ и более 20 зарубежных стран, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Нам приятно, что в этом году шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России". Это и программисты, и врачи, и благотворители. Надеюсь, что свои знания и компетенции они продолжат и дальше развивать, а новые, полезные инициативы помогут двигаться вперед и делать нашу страну сильнее", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, победителями, представлявшими Подмосковье, стали начальник управления разработки и сопровождения информационных систем Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Денис Дмитриев из Люберец, председатель совета благотворительного фонда "Иринас", индивидуальный предприниматель Сергей Кулыгин из городского округа Мытищи и директор направления департамента по поддержке проектов с государственным финансированием ПАО "Ростелеком" Ольга Лисовенко из Щёлково. Также среди победителей - генеральный директор ООО "А4" Антон Чернецов из Балашихи, заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра, врач-детский хирург Юлия Шугина из Щёлково и старший менеджер функции проектного инжиниринга ООО "Сибур" Виталий Кичатов из Реутова.
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московская область (подмосковье), щелково, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Андрей Воробьев

Управленцы из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"

© Фото : правительство Московской областиШесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
Шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : правительство Московской области
Шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России", в котором принимали участие команды из всех регионов РФ и более 20 зарубежных стран, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Нам приятно, что в этом году шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России". Это и программисты, и врачи, и благотворители. Надеюсь, что свои знания и компетенции они продолжат и дальше развивать, а новые, полезные инициативы помогут двигаться вперед и делать нашу страну сильнее", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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По данным пресс-службы, победителями, представлявшими Подмосковье, стали начальник управления разработки и сопровождения информационных систем Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Денис Дмитриев из Люберец, председатель совета благотворительного фонда "Иринас", индивидуальный предприниматель Сергей Кулыгин из городского округа Мытищи и директор направления департамента по поддержке проектов с государственным финансированием ПАО "Ростелеком" Ольга Лисовенко из Щёлково. Также среди победителей - генеральный директор ООО "А4" Антон Чернецов из Балашихи, заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра, врач-детский хирург Юлия Шугина из Щёлково и старший менеджер функции проектного инжиниринга ООО "Сибур" Виталий Кичатов из Реутова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЩелковоАндрей Воробьев
 
 
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