https://ria.ru/20240228/ukraina-1930079272.html

СМИ: украинские военные сталкиваются с вымогательствами, пытаясь уволиться

СМИ: украинские военные сталкиваются с вымогательствами, пытаясь уволиться - РИА Новости, 28.02.2024

СМИ: украинские военные сталкиваются с вымогательствами, пытаясь уволиться

Украинские военные сталкиваются с коррупцией и вымогательствами со стороны руководства и представителей военно-врачебных комиссий при попытке уволиться из армии РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:59

2024-02-28T19:59

2024-02-28T19:59

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские военные сталкиваются с коррупцией и вымогательствами со стороны руководства и представителей военно-врачебных комиссий при попытке уволиться из армии по состоянию здоровья, пишет в среду украинское издание "Страна". В октябре 2023 года "Страна" писала", что военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют их на фронт. "Многие украинские военные, пытаясь уволиться из ВСУ по состоянию здоровья, сталкиваются с вымогательством при прохождении военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении. По информации издания, получившие ранение или травму военные сталкиваются с коррупцией на всех уровнях: начиная от командиров подразделений, заканчивая военно-врачебной комиссией. Бойцам приходится доказывать, что при получении ранения они не были в наркотическом или алкогольном опьянении, что произошло это именно во время боя. "Тут все зависит от порядочности командира и отношений с начальством. В противном случае, если не договоришься за деньги, могут написать, что травма была несчастным случаем, а то и вовсе получена в результате употребления алкоголя или несоблюдения техники безопасности. В этом случае, какие бы тяжелые ни были последствия для здоровья, уволиться из армии по решению ВВК и, самое главное, получить денежную компенсацию по ранению после увольнения будет невозможно", - приводит издание слова сержанта ВСУ Юрия. По информации издания, еще сложнее уволиться тем, кто в результате службы получил серьезные заболевания или у кого произошло обострение старых болезней. В таких случаях военные еще чаще сталкиваются с вымогательством со стороны сотрудников военно-врачебных комиссий. "За два года из-за ношения тяжелого бронежилета и амуниции обострилась старая болезнь позвоночника – вертебральный артроз. На ВВК мне заявили, что такой диагноз не дает права на увольнение и денежную компенсацию. В госпитале мне подсказали, что можно порешать вопрос и получить нужное решение ВВК. Первоначально за это просили сто тысяч гривен", - приводит слова бывшего украинского военного "Страна". Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html

https://ria.ru/20240227/odessa-1929739212.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины