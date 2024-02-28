https://ria.ru/20240228/ukraina-1930061497.html
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудит принципы возможного урегулирования конфликта на Украине при учете Киевом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:20
2024-02-28T18:20
2024-02-28T18:20
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сергей лавров
хакан фидан
турция
мария захарова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудит принципы возможного урегулирования конфликта на Украине при учете Киевом интересов РФ, сообщили в российском министерстве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров посетит Турцию 1-2 марта по приглашению главы МИД страны для участия в Анталийском дипломатическом форуме. У российского министра запланированы переговоры с турецким коллегой, они обсудят, помимо прочего, ситуацию на Украине, добавила тогда Захарова. "Министры обменяются взглядами на актуальное положение дел во внутриукраинском кризисе, проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий, обсудят принципы возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20240225/peregovory-1929344354.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Турция, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине
Лавров на дипломатическом форуме обсудит с главой МИД Турции ситуацию на Украине