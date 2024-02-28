https://ria.ru/20240228/ukraina-1930061497.html

Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине

Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине - РИА Новости, 28.02.2024

Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудит принципы возможного урегулирования конфликта на Украине при учете Киевом... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:20

2024-02-28T18:20

2024-02-28T18:20

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудит принципы возможного урегулирования конфликта на Украине при учете Киевом интересов РФ, сообщили в российском министерстве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров посетит Турцию 1-2 марта по приглашению главы МИД страны для участия в Анталийском дипломатическом форуме. У российского министра запланированы переговоры с турецким коллегой, они обсудят, помимо прочего, ситуацию на Украине, добавила тогда Захарова. "Министры обменяются взглядами на актуальное положение дел во внутриукраинском кризисе, проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий, обсудят принципы возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20240225/peregovory-1929344354.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сергей лавров, хакан фидан, турция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)