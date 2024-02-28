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Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930061497.html
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудит принципы возможного урегулирования конфликта на Украине при учете Киевом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:20
2024-02-28T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
хакан фидан
турция
мария захарова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудит принципы возможного урегулирования конфликта на Украине при учете Киевом интересов РФ, сообщили в российском министерстве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров посетит Турцию 1-2 марта по приглашению главы МИД страны для участия в Анталийском дипломатическом форуме. У российского министра запланированы переговоры с турецким коллегой, они обсудят, помимо прочего, ситуацию на Украине, добавила тогда Захарова. "Министры обменяются взглядами на актуальное положение дел во внутриукраинском кризисе, проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий, обсудят принципы возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20240225/peregovory-1929344354.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, хакан фидан, турция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Турция, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине

Лавров на дипломатическом форуме обсудит с главой МИД Турции ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудит принципы возможного урегулирования конфликта на Украине при учете Киевом интересов РФ, сообщили в российском министерстве.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров посетит Турцию 1-2 марта по приглашению главы МИД страны для участия в Анталийском дипломатическом форуме. У российского министра запланированы переговоры с турецким коллегой, они обсудят, помимо прочего, ситуацию на Украине, добавила тогда Захарова.
"Министры обменяются взглядами на актуальное положение дел во внутриукраинском кризисе, проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий, обсудят принципы возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Турецкий политик назвал отказ Украины от переговоров в 2022 году ошибкой
25 февраля, 08:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровХакан ФиданТурцияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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