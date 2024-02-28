Отходим назад. Солдат ВСУ раскрыл подробности о ситуации на передовой
Солдат ВСУ Гудыменко: Украина будет отступать из-за медленной помощи Запада
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина будет продолжать отступать из-за заминок в поступлении помощи с Запада, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас" младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко.
"Если западные партнеры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад", — сказал он.
"Если западные партнеры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад", — сказал он.
Гудыменко отметил, что наступление российской армии будет продолжаться, и призвал заниматься обороной.
"Мы должны дальше давить на Запад, укреплять территории вокруг находящихся под потенциальным ударом городов. Каждый должен делать свое дело", — заявил военный.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
"Мы должны дальше давить на Запад, укреплять территории вокруг находящихся под потенциальным ударом городов. Каждый должен делать свое дело", — заявил военный.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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