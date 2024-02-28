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Отходим назад. Солдат ВСУ раскрыл подробности о ситуации на передовой - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html
Отходим назад. Солдат ВСУ раскрыл подробности о ситуации на передовой
Отходим назад. Солдат ВСУ раскрыл подробности о ситуации на передовой - РИА Новости, 28.02.2024
Отходим назад. Солдат ВСУ раскрыл подробности о ситуации на передовой
Украина будет продолжать отступать из-за заминок в поступлении помощи с Запада, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас" младший сержант ВСУ в отставке Юрий... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:46
2024-02-28T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина будет продолжать отступать из-за заминок в поступлении помощи с Запада, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас" младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко. "Если западные партнеры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад", — сказал он. Гудыменко отметил, что наступление российской армии будет продолжаться, и призвал заниматься обороной. "Мы должны дальше давить на Запад, укреплять территории вокруг находящихся под потенциальным ударом городов. Каждый должен делать свое дело", — заявил военный. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929978780.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929968500.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Отходим назад. Солдат ВСУ раскрыл подробности о ситуации на передовой

Солдат ВСУ Гудыменко: Украина будет отступать из-за медленной помощи Запада

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина будет продолжать отступать из-за заминок в поступлении помощи с Запада, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас" младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко.

"Если западные партнеры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад", — сказал он.
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Гудыменко отметил, что наступление российской армии будет продолжаться, и призвал заниматься обороной.

"Мы должны дальше давить на Запад, укреплять территории вокруг находящихся под потенциальным ударом городов. Каждый должен делать свое дело", — заявил военный.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.

Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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