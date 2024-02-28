Западные военнослужащие уже находятся на Украине, пишут СМИ
Bild: западные военнослужащие уже находятся на Украине
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Небольшое число действующих западных военнослужащих уже находится на Украине, они занимаются настройкой программного обеспечения западного высокотехнологичного оружия, сообщает в среду немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
"На Украине находится небольшое число западных военных, состоящих на действительной военной службе... Они помогают с настройкой программного обеспечения западного высокотехнологичного оружия, такого как средства ПВО и крылатые ракеты", - пишет издание со ссылкой на источники.
При этом, как отмечает газета, в рядах украинских войск уже воюют многочисленные западные элитные военные, многие из них годами ранее проходили службу во французском Иностранном легионе, прежде чем отправиться на Украину.
По мнению газеты, "крайне маловероятно", что дело дойдет до развертывания полноценной военной операции Запада на Украине. По словам неназванного дипломата из центральноевропейской страны, Польша и прибалтийские государства даже не рассматривают возможность введения на Украину своих войск, "пока там бушует война".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.