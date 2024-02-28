https://ria.ru/20240228/ukraina-1929952632.html
Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации в стране, заявили в Кремле
Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации в стране, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2024
Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации в стране, заявили в Кремле
Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации внутри страны, процессы вызревают изнутри, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:15
2024-02-28T12:15
2024-02-28T12:40
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации внутри страны, процессы вызревают изнутри, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, оттуда регулярно идут важные обвинения и заявления, поэтому мы не можем реагировать на всё. Вместе с тем мы наблюдаем источник на самой Украине, там много разных точек зрения по выборам, по дальнейшей легитимности руководства страны и так далее и тому подобное, поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию — они сами вызревают изнутри", — сказал Песков, комментируя заявления Киева о том, что российские спецслужбы якобы готовят операцию "Майдан-3", активная фаза которой намечена на период с марта по май.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации в стране, заявили в Кремле
Песков: Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации, процессы зреют изнутри