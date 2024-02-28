https://ria.ru/20240228/ukraina-1929952632.html

Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации в стране, заявили в Кремле

Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации в стране, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2024

Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации в стране, заявили в Кремле

Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации внутри страны, процессы вызревают изнутри, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:15

2024-02-28T12:15

2024-02-28T12:40

в мире

украина

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации внутри страны, процессы вызревают изнутри, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, оттуда регулярно идут важные обвинения и заявления, поэтому мы не можем реагировать на всё. Вместе с тем мы наблюдаем источник на самой Украине, там много разных точек зрения по выборам, по дальнейшей легитимности руководства страны и так далее и тому подобное, поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию — они сами вызревают изнутри", — сказал Песков, комментируя заявления Киева о том, что российские спецслужбы якобы готовят операцию "Майдан-3", активная фаза которой намечена на период с марта по май.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, дмитрий песков, россия