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Экс-агент ЦРУ объяснил высказывание Макрона о вводе войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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07:17 28.02.2024 (обновлено: 16:46 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929901832.html
Экс-агент ЦРУ объяснил высказывание Макрона о вводе войск на Украину
Экс-агент ЦРУ объяснил высказывание Макрона о вводе войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Экс-агент ЦРУ объяснил высказывание Макрона о вводе войск на Украину
Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину демонстрируют, что у Парижа нет уверенности в том, что киевский режим... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:17
2024-02-28T16:46
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
нато
евросоюз
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину демонстрируют, что у Парижа нет уверенности в том, что киевский режим долго продержится, пишет EUobserver со ссылкой на мнение бывшего агента ЦРУ Роберта Бэра, который недавно консультировал Киев по закупкам западного оружия. Бэр считает, что слова французского президента — блеф, поскольку у НАТО не достаточно вооружений и солдат, чтобы противостоять России. Он добавил, что натовские танки провально показали себя на Украине, как и комплекс ПВО Patriot. "Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться", — добавил бывший агент. Вечером 26 февраля Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки туда войск, но консенсуса не достигли. Вслед за этим французский премьер-министр Габриэль Атталь не исключил, что такое возможно, подчеркнув, что Париж "не сможет смириться" с победой России. При этом лидеры других европейских стран отвергли идею ввода войск на Украину. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, предложение Макрона никто не поддержал.В Кремле отметили, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сам факт обсуждения подобной возможности стал неким новым элементом. Вместе с тем, отметил Песков, целый ряд европейских стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, нато, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, НАТО, Евросоюз, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-агент ЦРУ объяснил высказывание Макрона о вводе войск на Украину

Экс-агент ЦРУ: слова Макрона показывают сомнение в том, что Украина продержится

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину демонстрируют, что у Парижа нет уверенности в том, что киевский режим долго продержится, пишет EUobserver со ссылкой на мнение бывшего агента ЦРУ Роберта Бэра, который недавно консультировал Киев по закупкам западного оружия.
Бэр считает, что слова французского президента — блеф, поскольку у НАТО не достаточно вооружений и солдат, чтобы противостоять России. Он добавил, что натовские танки провально показали себя на Украине, как и комплекс ПВО Patriot.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
"Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться", — добавил бывший агент.
Вечером 26 февраля Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки туда войск, но консенсуса не достигли. Вслед за этим французский премьер-министр Габриэль Атталь не исключил, что такое возможно, подчеркнув, что Париж "не сможет смириться" с победой России.
При этом лидеры других европейских стран отвергли идею ввода войск на Украину. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, предложение Макрона никто не поддержал.
В Кремле отметили, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сам факт обсуждения подобной возможности стал неким новым элементом. Вместе с тем, отметил Песков, целый ряд европейских стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальНАТОЕвросоюзЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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