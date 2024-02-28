https://ria.ru/20240228/ukraina-1929896663.html

В Британии сочли маловероятным контрнаступление ВСУ в этом году, пишут СМИ

В Британии сочли маловероятным контрнаступление ВСУ в этом году, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024

В Британии сочли маловероятным контрнаступление ВСУ в этом году, пишут СМИ

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что у Украины вряд ли получится начать контрнаступление в этом году, сообщает газета... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:29

2024-02-28T05:29

2024-02-28T05:29

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что у Украины вряд ли получится начать контрнаступление в этом году, сообщает газета Guardian. По информации издания, Радакин предположил, что Киев вряд ли сможет начать контрнаступление, в лучшем случае, до конца лета, а в худшем, более вероятном случае, до следующего года. Он также указал на то, что больше территорий продолжают переходить под контроль России. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники, которые описывали брифинги, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщала, что Украина в лучшем случае может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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украина, россия, великобритания, тони радакин, вооруженные силы украины, нато, в мире