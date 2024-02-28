https://ria.ru/20240228/uchitel-1929912314.html

Новосибирские власти прокомментировали ситуацию вокруг фотографий учителя

Новосибирские власти прокомментировали ситуацию вокруг фотографий учителя - РИА Новости, 28.02.2024

Новосибирские власти прокомментировали ситуацию вокруг фотографий учителя

Скандал с выложенными в соцсетях фотографиями учительницы из Куйбышева обостряет проблему личных границ в цифровом мире, но девушке не грозят увольнение или... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:32

2024-02-28T09:32

2024-02-28T09:40

общество

куйбышев

куйбышевский район

новосибирская область

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Скандал с выложенными в соцсетях фотографиями учительницы из Куйбышева обостряет проблему личных границ в цифровом мире, но девушке не грозят увольнение или выговор, заявила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. В минувший четверг вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) предложил новосибирскому министерству образования дать пояснения в связи со скандалом с учительницей из Куйбышева из-за свадебного фото на фоне церкви. В министерстве поясняли, что опубликованный в соцсетях ответ касался обращения по поводу других личных фотографий девушки. Проверку по факту распространения заведомо ложных сведений начали следователи СК. "Мы с Мариной Олеговной общались. Конечно, эта ситуация для учителя… крайне безобразная история… Насколько я понимаю, все, что ей сейчас необходимо, – это спокойствие. Особенно учитывая положение Марины Олеговны – ожидание малыша", - сказала Жафярова в ходе прямого эфира. Она пояснила, что изначально учительница разместила на личной странице во "ВКонтакте" фотографии, которые, по мнению конкретного заявителя - одного из жителей Куйбышева, "нарушали нравственные нормы", в связи с чем он настоятельно предлагал министерству рассмотреть возможность увольнения учительницы. "Имея в виду цель защитить личную жизнь учителя, оградить от крайне негативной ситуации, которая уже развернулась по месту работы и проживания, управление образования Куйбышевского района рекомендует учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены как спорные, учитывая то, что в каждой школе страны действуют положения о профессиональной этике. Эти фото были удалены пользователем из открытого доступа, и я с этим решением согласна. При этом ни увольнения, ни выговоров, ни замечаний по отношению к учителю не рассматривались ни на уровне школы, ни на уровне управления образованием Куйбышевского района, ни, тем более на уровне министерства образования", - рассказала Жафярова. По ее мнению, в фотографиях учительницы нет ничего непристойного, однако сложившаяся ситуация (не первая среди учительского сообщества) обостряет и маркирует проблему границ между личным и публичным пространством учителя в цифровую эпоху. "В этой части эксперты в области цифровой этики обсуждают этот вопрос очень активно. Личная страница учителя должна быть закрытой или открытой? И так далее. Я полагаю, что ответы на эти вопросы могут получиться только в ходе очень открытого общественного обсуждения внутри педагогического сообщества, а также с заинтересованными сторонами", - сказала она.

https://ria.ru/20230918/foto-1897034859.html

https://ria.ru/20230918/gd-1897000608.html

куйбышев

куйбышевский район

новосибирская область

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общество, куйбышев, куйбышевский район, новосибирская область, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, следственный комитет россии (ск рф)