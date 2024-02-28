https://ria.ru/20240228/uchitel-1929912314.html
Новосибирские власти прокомментировали ситуацию вокруг фотографий учителя
Новосибирские власти прокомментировали ситуацию вокруг фотографий учителя - РИА Новости, 28.02.2024
Новосибирские власти прокомментировали ситуацию вокруг фотографий учителя
Скандал с выложенными в соцсетях фотографиями учительницы из Куйбышева обостряет проблему личных границ в цифровом мире, но девушке не грозят увольнение или... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:32
2024-02-28T09:32
2024-02-28T09:40
общество
куйбышев
куйбышевский район
новосибирская область
борис чернышов (депутат)
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лдпр
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Скандал с выложенными в соцсетях фотографиями учительницы из Куйбышева обостряет проблему личных границ в цифровом мире, но девушке не грозят увольнение или выговор, заявила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. В минувший четверг вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) предложил новосибирскому министерству образования дать пояснения в связи со скандалом с учительницей из Куйбышева из-за свадебного фото на фоне церкви. В министерстве поясняли, что опубликованный в соцсетях ответ касался обращения по поводу других личных фотографий девушки. Проверку по факту распространения заведомо ложных сведений начали следователи СК. "Мы с Мариной Олеговной общались. Конечно, эта ситуация для учителя… крайне безобразная история… Насколько я понимаю, все, что ей сейчас необходимо, – это спокойствие. Особенно учитывая положение Марины Олеговны – ожидание малыша", - сказала Жафярова в ходе прямого эфира. Она пояснила, что изначально учительница разместила на личной странице во "ВКонтакте" фотографии, которые, по мнению конкретного заявителя - одного из жителей Куйбышева, "нарушали нравственные нормы", в связи с чем он настоятельно предлагал министерству рассмотреть возможность увольнения учительницы. "Имея в виду цель защитить личную жизнь учителя, оградить от крайне негативной ситуации, которая уже развернулась по месту работы и проживания, управление образования Куйбышевского района рекомендует учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены как спорные, учитывая то, что в каждой школе страны действуют положения о профессиональной этике. Эти фото были удалены пользователем из открытого доступа, и я с этим решением согласна. При этом ни увольнения, ни выговоров, ни замечаний по отношению к учителю не рассматривались ни на уровне школы, ни на уровне управления образованием Куйбышевского района, ни, тем более на уровне министерства образования", - рассказала Жафярова. По ее мнению, в фотографиях учительницы нет ничего непристойного, однако сложившаяся ситуация (не первая среди учительского сообщества) обостряет и маркирует проблему границ между личным и публичным пространством учителя в цифровую эпоху. "В этой части эксперты в области цифровой этики обсуждают этот вопрос очень активно. Личная страница учителя должна быть закрытой или открытой? И так далее. Я полагаю, что ответы на эти вопросы могут получиться только в ходе очень открытого общественного обсуждения внутри педагогического сообщества, а также с заинтересованными сторонами", - сказала она.
https://ria.ru/20230918/foto-1897034859.html
https://ria.ru/20230918/gd-1897000608.html
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общество, куйбышев, куйбышевский район, новосибирская область, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Следственный комитет России (СК РФ)
Новосибирские власти прокомментировали ситуацию вокруг фотографий учителя
Власти: учительнице из Куйбышева не грозят увольнение или выговор
НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Скандал с выложенными в соцсетях фотографиями учительницы из Куйбышева обостряет проблему личных границ в цифровом мире, но девушке не грозят увольнение или выговор, заявила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
В минувший четверг вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов
(ЛДПР
) предложил новосибирскому министерству образования дать пояснения в связи со скандалом с учительницей из Куйбышева из-за свадебного фото на фоне церкви. В министерстве поясняли, что опубликованный в соцсетях ответ касался обращения по поводу других личных фотографий девушки. Проверку по факту распространения заведомо ложных сведений начали следователи СК
.
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«
"Мы с Мариной Олеговной общались. Конечно, эта ситуация для учителя… крайне безобразная история… Насколько я понимаю, все, что ей сейчас необходимо, – это спокойствие. Особенно учитывая положение Марины Олеговны – ожидание малыша", - сказала Жафярова в ходе прямого эфира.
Она пояснила, что изначально учительница разместила на личной странице во "ВКонтакте" фотографии, которые, по мнению конкретного заявителя - одного из жителей Куйбышева, "нарушали нравственные нормы", в связи с чем он настоятельно предлагал министерству рассмотреть возможность увольнения учительницы.
"Имея в виду цель защитить личную жизнь учителя, оградить от крайне негативной ситуации, которая уже развернулась по месту работы и проживания, управление образования Куйбышевского района
рекомендует учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены как спорные, учитывая то, что в каждой школе страны действуют положения о профессиональной этике. Эти фото были удалены пользователем из открытого доступа, и я с этим решением согласна. При этом ни увольнения, ни выговоров, ни замечаний по отношению к учителю не рассматривались ни на уровне школы, ни на уровне управления образованием Куйбышевского района, ни, тем более на уровне министерства образования", - рассказала Жафярова.
По ее мнению, в фотографиях учительницы нет ничего непристойного, однако сложившаяся ситуация (не первая среди учительского сообщества) обостряет и маркирует проблему границ между личным и публичным пространством учителя в цифровую эпоху.
"В этой части эксперты в области цифровой этики обсуждают этот вопрос очень активно. Личная страница учителя должна быть закрытой или открытой? И так далее. Я полагаю, что ответы на эти вопросы могут получиться только в ходе очень открытого общественного обсуждения внутри педагогического сообщества, а также с заинтересованными сторонами", - сказала она.
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