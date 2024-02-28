https://ria.ru/20240228/uchastok-1929948002.html

Луценко: бойцы СВО с госнаградами смогут получить земельный участок

Луценко: бойцы СВО с госнаградами смогут получить земельный участок - РИА Новости, 28.02.2024

Луценко: бойцы СВО с госнаградами смогут получить земельный участок

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе 30-й сессии приняли закон о бесплатном предоставлении бойцам СВО, удостоенных госнаград,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:01

2024-02-28T12:01

2024-02-28T12:01

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе 30-й сессии приняли закон о бесплатном предоставлении бойцам СВО, удостоенных госнаград, земельного участка, сообщает пресс-служба регионального парламента. Закон был разработан в соответствии с распоряжением президента от 6 июня 2023 года № 174-рп "О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании <...>, и членов их семей" Врио губернатора Георгий Филимонов внес законопроект на ближайшую сессию. По нему бесплатный земельный участок предлагалось выделять военнослужащим, награжденным медалью "За отвагу" и членам их семей (в случае гибели военнослужащего). "Депутаты Законодательного Собрания предложили расширить категорию получателей участка и добавить всех военнослужащих и добровольцев, удостоенных государственных наград за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года. Среди них, в том числе, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", медаль "За отвагу", медаль "За храбрость", медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Жукова и медаль Нестерова. Также мера поддержки будет распространяться на семьи награжденных бойцов, погибших в ходе СВО", - рассказал председатель Заксобрания области Андрей Луценко, его цитирует пресс-служба. Он подчеркнул, что в настоящий момент вологжане самоотверженно сражаются на фронтах спецоперации. "И наша важнейшая задача сделать все, чтобы наши герои по возвращении домой как можно скорее могли вернуться к полноценной мирной жизни", - подчеркнул Луценко. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20240221/nagrady-1928696284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области