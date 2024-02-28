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В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности - РИА Новости, 28.02.2024
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17:45 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ubiystvo-1930053034.html
В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности
В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности - РИА Новости, 28.02.2024
В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности
Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:45
2024-02-28T17:45
происшествия
челябинская область
магнитогорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской области, обвиняемый арестован судом, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону. По данным следствия, 28 июля 2001 года на улице Магнитогорска нашли тело 47-летней женщины с электропроводом на шее, недалеко стоял ее автомобиль, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. Выяснилось, что часть ценного имущества была похищена. Сотрудниками СК и полиции в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела, а изъятые тогда в ходе осмотра автомобиля следы пальцев рук оцифрованы и проверены по федеральной базе данных. В итоге в поле зрения правоохранителей попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности, а также он в 2001 году проживал недалеко от места преступления. Мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства. "В настоящее время лицу, совершившему преступления, предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929583547.html
https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Магнитогорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности

СК: в Челябинской области раскрыли убийство учителя спустя 23 года

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской области, обвиняемый арестован судом, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону.
По данным следствия, 28 июля 2001 года на улице Магнитогорска нашли тело 47-летней женщины с электропроводом на шее, недалеко стоял ее автомобиль, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. Выяснилось, что часть ценного имущества была похищена.
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Сотрудниками СК и полиции в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела, а изъятые тогда в ходе осмотра автомобиля следы пальцев рук оцифрованы и проверены по федеральной базе данных. В итоге в поле зрения правоохранителей попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности, а также он в 2001 году проживал недалеко от места преступления. Мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства.
"В настоящее время лицу, совершившему преступления, предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинская областьМагнитогорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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