https://ria.ru/20240228/ubiystvo-1930053034.html
В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности
В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности - РИА Новости, 28.02.2024
В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности
Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:45
2024-02-28T17:45
2024-02-28T17:45
происшествия
челябинская область
магнитогорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_0162bfe205373bd45a985495c6f5064d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской области, обвиняемый арестован судом, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону. По данным следствия, 28 июля 2001 года на улице Магнитогорска нашли тело 47-летней женщины с электропроводом на шее, недалеко стоял ее автомобиль, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. Выяснилось, что часть ценного имущества была похищена. Сотрудниками СК и полиции в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела, а изъятые тогда в ходе осмотра автомобиля следы пальцев рук оцифрованы и проверены по федеральной базе данных. В итоге в поле зрения правоохранителей попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности, а также он в 2001 году проживал недалеко от места преступления. Мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства. "В настоящее время лицу, совершившему преступления, предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929583547.html
https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html
челябинская область
магнитогорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_ccada8c0e2991d31996c6aa775f98015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Магнитогорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности
СК: в Челябинской области раскрыли убийство учителя спустя 23 года
ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости.
Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской области, обвиняемый арестован судом, сообщило в среду следственное управление
СКРФ по региону.
По данным следствия, 28 июля 2001 года на улице Магнитогорска нашли тело 47-летней женщины с электропроводом на шее, недалеко стоял ее автомобиль, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. Выяснилось, что часть ценного имущества была похищена.
В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности
Сотрудниками СК и полиции в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела, а изъятые тогда в ходе осмотра автомобиля следы пальцев рук оцифрованы и проверены по федеральной базе данных. В итоге в поле зрения правоохранителей попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности, а также он в 2001 году проживал недалеко от места преступления. Мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства.
"В настоящее время лицу, совершившему преступления, предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности