https://ria.ru/20240228/ubiystvo-1930053034.html

В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности

В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности - РИА Новости, 28.02.2024

В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности

Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:45

2024-02-28T17:45

2024-02-28T17:45

происшествия

челябинская область

магнитогорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской области, обвиняемый арестован судом, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону. По данным следствия, 28 июля 2001 года на улице Магнитогорска нашли тело 47-летней женщины с электропроводом на шее, недалеко стоял ее автомобиль, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. Выяснилось, что часть ценного имущества была похищена. Сотрудниками СК и полиции в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела, а изъятые тогда в ходе осмотра автомобиля следы пальцев рук оцифрованы и проверены по федеральной базе данных. В итоге в поле зрения правоохранителей попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности, а также он в 2001 году проживал недалеко от места преступления. Мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства. "В настоящее время лицу, совершившему преступления, предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929583547.html

https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html

челябинская область

магнитогорск

россия

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происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)