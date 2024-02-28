Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией
Минторг Турции переадресовал в МИД вопросы об угрозах фирмам из-за торговли с РФ
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны США по торговле с Россией, сообщила в среду газета Aydınlık со ссылкой на полученное заявление ведомства.
Ранее издание сообщало, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
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"В нашем министерстве есть три подразделения: импорт, экспорт и международные соглашения. Нет никаких жалоб или заявлений от турецких компаний в эти три генеральных управления. Кроме того, этот вопрос не относится к нам, он относится к министерству иностранных дел", - приводит издание заявление Минторга.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Сообщалось, что вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.