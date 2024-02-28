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Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией - РИА Новости, 28.02.2024
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09:26 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/turtsiya-1929911514.html
Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией
Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией - РИА Новости, 28.02.2024
Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией
Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны США по торговле с Россией, сообщила в среду газета Aydınlık со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:26
2024-02-28T09:26
турция
россия
сша
санкции в отношении россии
реакция на санкции
в мире
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АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны США по торговле с Россией, сообщила в среду газета Aydınlık со ссылкой на полученное заявление ведомства. Ранее издание сообщало, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "В нашем министерстве есть три подразделения: импорт, экспорт и международные соглашения. Нет никаких жалоб или заявлений от турецких компаний в эти три генеральных управления. Кроме того, этот вопрос не относится к нам, он относится к министерству иностранных дел", - приводит издание заявление Минторга. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Сообщалось, что вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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турция, россия, сша, санкции в отношении россии, реакция на санкции, в мире
Турция, Россия, США, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, В мире
Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией

Минторг Турции переадресовал в МИД вопросы об угрозах фирмам из-за торговли с РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны США по торговле с Россией, сообщила в среду газета Aydınlık со ссылкой на полученное заявление ведомства.
Ранее издание сообщало, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
«
"В нашем министерстве есть три подразделения: импорт, экспорт и международные соглашения. Нет никаких жалоб или заявлений от турецких компаний в эти три генеральных управления. Кроме того, этот вопрос не относится к нам, он относится к министерству иностранных дел", - приводит издание заявление Минторга.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Сообщалось, что вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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