https://ria.ru/20240228/turtsiya-1929911514.html

Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией

Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией - РИА Новости, 28.02.2024

Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией

Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны США по торговле с Россией, сообщила в среду газета Aydınlık со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:26

2024-02-28T09:26

2024-02-28T09:26

турция

россия

сша

санкции в отношении россии

реакция на санкции

в мире

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АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Минторг Турции не получал обращений от экспортеров в связи с угрозами со стороны США по торговле с Россией, сообщила в среду газета Aydınlık со ссылкой на полученное заявление ведомства. Ранее издание сообщало, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "В нашем министерстве есть три подразделения: импорт, экспорт и международные соглашения. Нет никаких жалоб или заявлений от турецких компаний в эти три генеральных управления. Кроме того, этот вопрос не относится к нам, он относится к министерству иностранных дел", - приводит издание заявление Минторга. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Сообщалось, что вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, сша, санкции в отношении россии, реакция на санкции, в мире