https://ria.ru/20240228/turtsiya-1929908134.html

Турецкому бизнесу пригрозили из-за торговли с Россией, пишут СМИ

Турецкому бизнесу пригрозили из-за торговли с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024

Турецкому бизнесу пригрозили из-за торговли с Россией, пишут СМИ

Турецким компаниям, ведущим бизнес с Россией, с подачи американских чиновников угрожают приостановкой проведения по их счетам валютообменных операций, пишет... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:03

2024-02-28T09:03

2024-02-28T12:16

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АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Турецким компаниям, ведущим бизнес с Россией, с подачи американских чиновников угрожают приостановкой проведения по их счетам валютообменных операций, пишет газета Aydınlık со ссылкой на экспортеров. "Бизнесмены <…> сообщили, что иностранная валюта, полученная из России, была задержана в банках и были прекращены платежи за товары, кроме продуктов питания. Угроза заключается в отключении проведения свопов через банки", — говорится в статье.Другими словами, если турецкая компания, продолжит работать с российскими партнерами, ей запретят проведение свопов через банковские счета, уточнила газета. Накануне Aydınlık сообщила, что американские дипломаты посещают турецкие компании и финансовые учреждения и угрожают им из-за торговых отношений с Россией. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.По словам посла Алексея Ерхова, представители США терроризируют турецкий бизнес, связанный с Россией, и это давление противоречит нормам межгосударственного общения.

https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html

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