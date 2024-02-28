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Турецкому бизнесу пригрозили из-за торговли с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
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09:03 28.02.2024 (обновлено: 12:16 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/turtsiya-1929908134.html
Турецкому бизнесу пригрозили из-за торговли с Россией, пишут СМИ
Турецкому бизнесу пригрозили из-за торговли с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Турецкому бизнесу пригрозили из-за торговли с Россией, пишут СМИ
Турецким компаниям, ведущим бизнес с Россией, с подачи американских чиновников угрожают приостановкой проведения по их счетам валютообменных операций, пишет... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:03
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АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Турецким компаниям, ведущим бизнес с Россией, с подачи американских чиновников угрожают приостановкой проведения по их счетам валютообменных операций, пишет газета Aydınlık со ссылкой на экспортеров. "Бизнесмены &lt;…&gt; сообщили, что иностранная валюта, полученная из России, была задержана в банках и были прекращены платежи за товары, кроме продуктов питания. Угроза заключается в отключении проведения свопов через банки", — говорится в статье.Другими словами, если турецкая компания, продолжит работать с российскими партнерами, ей запретят проведение свопов через банковские счета, уточнила газета. Накануне Aydınlık сообщила, что американские дипломаты посещают турецкие компании и финансовые учреждения и угрожают им из-за торговых отношений с Россией. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.По словам посла Алексея Ерхова, представители США терроризируют турецкий бизнес, связанный с Россией, и это давление противоречит нормам межгосударственного общения.
https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html
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россия, сша, турция, в мире
Россия, США, Турция, В мире
Турецкому бизнесу пригрозили из-за торговли с Россией, пишут СМИ

Aydınlık: бизнесу в Турции могут запретить валютные операции из-за торговли с РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Турецким компаниям, ведущим бизнес с Россией, с подачи американских чиновников угрожают приостановкой проведения по их счетам валютообменных операций, пишет газета Aydınlık со ссылкой на экспортеров.
"Бизнесмены <…> сообщили, что иностранная валюта, полученная из России, была задержана в банках и были прекращены платежи за товары, кроме продуктов питания. Угроза заключается в отключении проведения свопов через банки", — говорится в статье.
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Другими словами, если турецкая компания, продолжит работать с российскими партнерами, ей запретят проведение свопов через банковские счета, уточнила газета.
Накануне Aydınlık сообщила, что американские дипломаты посещают турецкие компании и финансовые учреждения и угрожают им из-за торговых отношений с Россией.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
По словам посла Алексея Ерхова, представители США терроризируют турецкий бизнес, связанный с Россией, и это давление противоречит нормам межгосударственного общения.
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