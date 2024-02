https://ria.ru/20240228/tsru-1929847326.html

"Даже если Киев против". ЦРУ указало на главную цель

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Журналисты в США раскрыли, как ЦРУ помогало Киеву. После националистического госпереворота в 2014-м там организовали сеть секретных баз для сбора информации о России, заложив "бомбу" на долгие годы. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Кадры решают всеЦРУ помогло заново создать подразделения украинских спецслужб, которые стоят за кровавыми терактами на территории России, пишет The New York Times. Авторы статьи утверждают, что взяли более 200 интервью в разных странах.Это не первый подобный материал. В октябре 2023-го о действиях "украинских шпионов с глубокими связями в ЦРУ" подробно рассказывали в The Washington Post.Однако тесное сотрудничество силовиков бывшей УССР с американской разведкой началось задолго до 2014-го, отмечает историк Олег Хлобустов."ЦРУ стремилось установить контроль над спецслужбами всех государств СНГ. Во-первых, для формирования собственных оперативных баз для разведывательной работы и по России, и в стране размещения. Важной частью этой деятельности стала подготовка кадров", — говорит эксперт.Костяк СБУ после развала составляли бывшие сотрудники КГБ — это были хорошо подготовленные профессионалы. Однако одни оставили службу по политическим мотивам, другие — по выслуге лет. В 1990-х по инициативе Украины прекратилась подготовка смены в российских образовательных учреждениях. Перед Киевом встала проблема ротации. Новых сотрудников стали учить в Академии ФБР в Будапеште и на курсах, организованных американцами.Именно ФБР вербовало агентов. А когда те возвращались на родину, ими уже занималось ЦРУ. Позже американские методики стали применять в Академии национальной безопасности Украины.В 2000-х радикальный украинский национализм, считавшийся уделом маргиналов, поднялся до уровня государственной идеологии и проник в центры принятия решений. В 2014-м СБУ возглавил Валентин Наливайченко. "Это радикальный националист до мозга костей, — отмечает Хлобустов. — Есть информация, что он был завербован американцами, когда работал дипломатом в США. Похоже на правду"."Не имели связей с Россией"По данным журналистов The New York Times, в США долго не доверяли украинской контрразведке — считали, что там слишком много агентов Кремля.Инициатива углубления сотрудничества с ЦРУ исходила от Киева. В частности, протеже Наливайченко Валерий Кондратюк предоставил американцам секретные материалы о российском Северном флоте. В том числе якобы подробную информацию о проектах атомных подлодок.В ЦРУ согласились предоставить Киеву средства защищенной связи и готовить украинские элитные подразделения. Но участвовать в спецоперациях отказались: не хотели провоцировать российскую сторону.Под началом Кондратюка было создано разведывательно-диверсионное подразделение — так называемое Пятое управление. Его укомплектовали молодыми офицерами без советского прошлого. Аналогичное Шестое управление работало с британскими кураторами.В 2015-м президент Петр Порошенко уволил Наливайченко, назначив Кондратюка руководителем Главного управления разведки Минобороны. Год спустя заключили соглашение: американцы проводят модернизацию киевской спецслужбы, а та делится всей развединформацией."Звезда отряда"Тогда же ЦРУ приступило к подготовке украинского спецназа — "отряда 2245". Одна из задач подразделения — перехват российских дронов и средств связи. Американцы хотели взломать систему шифрования. The New York Times называет "звездой" отряда Кирилла Буданова — нынешнего главу ГУР. Он был среди диверсантов, высадившихся в Крыму в районе Армянска в 2016-м. Тогда украинцы получили отпор и бежали. Вспыхнул международный скандал. Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме, отчитывал Порошенко по телефону.Белый дом собирался закрыть эту программу, однако директор ЦРУ Джон Бреннон уговорил администрацию не делать этого: якобы сотрудничество с Киевом могло пролить свет на "вмешательство русских в американские выборы". Тем не менее Кондратюку пришлось уйти в отставку.Как считают журналисты, в США не знали о подготовке следующих громких акций киевских диверсантов. В октябре того же 2016-го в Донецке погиб российский доброволец Арсен Павлов (Моторола) — теракт организовало Пятое управление. После этого в Киеве по дороге на встречу с офицерами ЦРУ взорвался автомобиль с полковником Максимом Шаповалом, командиром "отряда 2245". На его поминки пришли глава резидентуры ЦРУ и посол США в Киеве Мари Йованович.При Трампе сотрудничество только расширилось. Число офицеров в подшефных ЦРУ подразделениях выросло в десять раз. Возникли новые секретные базы.В итоге сформировалась целая сеть секретных станций слежения вдоль границы с Россией. "Это превратило Украину в одного из наиболее важных на сегодняшний день разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем", — пишут авторы статьи.Примечательно, что, несмотря на это, у ГУР не было информации о грядущей СВО. Киев якобы предупреждали американцы, которые собирали данные по своим каналам, но там не отреагировали должным образом."Не нажимаем на спусковой крючок"Свою роль в конфликте на Украине в ЦРУ описывают так: "Мы не нажимаем на спусковой крючок, но помогаем выбирать цели".По словам журналистов, проблемой для американцев стала чрезмерная кровожадность украинских спецслужб. Теракты, подобные убийству Дарьи Дугиной, лишь усилили уверенность россиян в том, что Украина представляет собой "возрастающую угрозу", признают в The Washington Post.Кроме того, подобные акции портят Киеву международный имидж."Радикальный украинский национализм и его политическая практика — террор — не вписываются в формальные рамки европейской юрисдикции. Это рамочные конвенции о правах национальных меньшинств, Конвенция о правах человека и защите свобод и масса других. Чтобы рассчитывать на присоединение к ЕС, нужно адаптироваться к этим документам, чего не происходит. Думаю, в Евросоюзе, на самом деле, понимают, с чем и с кем они имеют дело", — подчеркивает Хлобустов.Степень вовлеченности ЦРУ в теракты на территории России неизвестна. Однако чисто гуманитарные соображения американцев никогда не останавливали."Хотя они твердят о приверженности правам человека, на практике это далеко не так", — указывает эксперт.И приводит в пример противопартизанскую операцию "Феникс" в Южном Вьетнаме. Сотни тысяч человек прошли через концентрационные лагеря, десятки тысяч были убиты. Без всяких правовых оснований.А в 2000-х вскрылась сеть секретных тюрем ЦРУ, в том числе в Восточной Европе. Заключенных, порой ни в чем не виновных, там пытали.Как в Израиле — или как в Афганистане?В The Washington Post украинские спецслужбы сравнивают с израильским "Моссадом". Хлобустов считает это неуместным. Как минимум потому, что, несмотря на ряд громких акций, по эффективности украинские диверсанты до израильских недотягивают.Но, конечно, подразделения киевских спецслужб, сформированные из националистов, — это серьезная угроза на долгие годы, предупреждает эксперт."Военный конфликт когда-нибудь закончится, а теракты продолжатся. Даже если официальный Киев будет против", — говорит он.Ну а в ГУР сейчас очень опасаются лишиться американской поддержки. Высокопоставленный офицер спецслужбы в интервью The New York Times признался: больше всего он боится, что на Украине произойдет то же, что и в Афганистане, когда США просто бросили союзников.

