https://ria.ru/20240228/tsik-1929935078.html

В ЦИК рассказали о ходе досрочного голосования

В ЦИК рассказали о ходе досрочного голосования - РИА Новости, 28.02.2024

В ЦИК рассказали о ходе досрочного голосования

Досрочно на выборах президента РФ уже проголосовали более 43,5 тысячи избирателей, из них 40 тысяч проголосовали на избирательных участках, образованных в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:09

2024-02-28T11:09

2024-02-28T11:30

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Досрочно на выборах президента РФ уже проголосовали более 43,5 тысячи избирателей, из них 40 тысяч проголосовали на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."На вечер вчерашнего дня, 27 февраля, в 17 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало уже 43 622 избирателя, из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, - 40 008 избирателей, а на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, - 3 614 наших граждан", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.Она напомнила, что досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта в 42 субъектах РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, цик рф, выборы президента рф