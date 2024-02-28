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В ЦИК рассказали о ходе досрочного голосования - РИА Новости, 28.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:09 28.02.2024 (обновлено: 11:30 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/tsik-1929935078.html
В ЦИК рассказали о ходе досрочного голосования
В ЦИК рассказали о ходе досрочного голосования - РИА Новости, 28.02.2024
В ЦИК рассказали о ходе досрочного голосования
Досрочно на выборах президента РФ уже проголосовали более 43,5 тысячи избирателей, из них 40 тысяч проголосовали на избирательных участках, образованных в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:09
2024-02-28T11:30
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Досрочно на выборах президента РФ уже проголосовали более 43,5 тысячи избирателей, из них 40 тысяч проголосовали на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."На вечер вчерашнего дня, 27 февраля, в 17 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало уже 43 622 избирателя, из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, - 40 008 избирателей, а на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, - 3 614 наших граждан", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.Она напомнила, что досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта в 42 субъектах РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
В ЦИК рассказали о ходе досрочного голосования

ЦИК: в досрочном голосовании приняли участие 43 622 избирателя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Досрочно на выборах президента РФ уже проголосовали более 43,5 тысячи избирателей, из них 40 тысяч проголосовали на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"На вечер вчерашнего дня, 27 февраля, в 17 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало уже 43 622 избирателя, из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, - 40 008 избирателей, а на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, - 3 614 наших граждан", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Она напомнила, что досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта в 42 субъектах РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЦИК РФВыборы президента РФ
 
 
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