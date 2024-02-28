https://ria.ru/20240228/tserkov-1929893823.html

Священник рассказал о пользе развития отношений с Маланкарской церковью

Священник рассказал о пользе развития отношений с Маланкарской церковью - РИА Новости, 28.02.2024

Священник рассказал о пользе развития отношений с Маланкарской церковью

Развитие отношений между Русской православной и Маланкарской церковью способствует дружбе российского и индийского народов, рассказал РИА Новости советник... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T04:11

2024-02-28T04:11

2024-02-28T04:11

религия

индия

николай балашов

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

религия

в мире

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Развитие отношений между Русской православной и Маланкарской церковью способствует дружбе российского и индийского народов, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее на сайте Отдела внешних церквах связей Московского патриархата (ОВЦС) сообщили, что председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний совершил в конце февраля визит в Индию, где встретился с предстоятелем Маланкарской ортодоксальной Сирийской церкви святейшим католикосом Василием Мар Фомой Матфеем III. По данным на сайте, стороны отметили эффективную деятельность рабочей группы по координации отношений между РПЦ и Маланкарской церковью, "в частности, успешную реализацию проектов по широкому спектру направлений, таких как сотрудничество в академической и медиасферах, взаимодействие в области монашества, социального служения и в других областях". "Визит председателя ОВЦС митрополита Антония весьма успешный. Гостеприимство и внимание, проявленные по отношению к делегации Русской православной церкви, имели особый, исключительный характер. Достигнутый уровень взаимопонимания и доверительного сотрудничества с Маланкарской церковью является наивысшим за всю историю взаимоотношений. Несомненно, дальнейшее развитие тесных духовных связей по линии традиционных христианских общин будет способствовать укреплению дружбы народов Руси и Индии", - сказал отец Балашов. Маланкарская православная церковь Индии - одна из древнейших христианских церквей в мире, по преданию, была основана самим учеником Христа апостолом Фомой в 52 году. Она насчитывает 2,5 миллиона прихожан по всему миру. Отношения между РПЦ и Маланкарской церковью установились в 1950-60-х годах. На данный момент представители Русской и Маланкарской православных церквей исходя из богословских соображений не могут совместно совершать литургию и причащаться - это касается как клириков, так и мирян. При этом предстоятель Маланкарской церкви католикос Матфей III в 2023 году в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что "в близком будущем" между Русской и Маланкарской церквями установится евхаристическое общение (члены обеих церквей смогут служить литургию и причащаться вместе). По его словам, дружба между церквями "крепка как никогда".

https://ria.ru/20231123/tserkov-1911216453.html

https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, николай балашов, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, религия, в мире