Рейтинг@Mail.ru
Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 28.02.2024 (обновлено: 15:30 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/tseremoniya-1929996257.html
Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ
Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ
Церемония вступления Швеции в НАТО, скорее всего, состоится не раньше следующей недели, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:41
2024-02-28T15:30
в мире
швеция
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930005156_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_7dad077c09e70a0725a8e9bb514497ca.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Церемония вступления Швеции в НАТО, скорее всего, состоится не раньше следующей недели, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки."Членство Швеции в НАТО, вероятно, будет отложено, самое раннее, до следующей недели, поскольку избранному президенту Венгрии еще предстоит вступить в должность", — говорится в сообщении.По словам источников агентства, конкретной даты пока нет, но ожидается, что процесс завершится на следующей неделе или через неделю. Но эти планы еще могут измениться, отмечают собеседники Bloomberg.По информации агентства, датой вступления Швеции в НАТО предварительно называлась пятница, 1 марта.В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока президентом на пять лет. В тот же день депутаты ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу. В ходе заключительного голосования за выступили 188 парламентариев, против были шестеро, а четверо не голосовали.Церемония вступления нового союзника в НАТО, как правило, происходит в штаб-квартире в Брюсселе: подписываются соответствующие документы, и поднимается флаг нового члена. Завершением формальной процедуры считается передача документа о присоединении на хранение США.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
https://ria.ru/20240226/nato-1929659792.html
https://ria.ru/20240227/chlenstvo-1929844310.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930005156_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49d466bae342d6e30127715839e60bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, нато
В мире, Швеция, НАТО
Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ

Bloomberg: церемония вступления Швеции в НАТО пройдет не раньше следующей недели

© AFP 2024 / JOHN THYSПустой флагшток для флага Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, 27 февраля 2024 года
Пустой флагшток для флага Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, 27 февраля 2024 года - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AFP 2024 / JOHN THYS
Пустой флагшток для флага Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, 27 февраля 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Церемония вступления Швеции в НАТО, скорее всего, состоится не раньше следующей недели, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки.
"Членство Швеции в НАТО, вероятно, будет отложено, самое раннее, до следующей недели, поскольку избранному президенту Венгрии еще предстоит вступить в должность", — говорится в сообщении.
Заседание парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Совфеде прокомментировали одобрение заявки Швеции в НАТО
26 февраля, 22:15
По словам источников агентства, конкретной даты пока нет, но ожидается, что процесс завершится на следующей неделе или через неделю. Но эти планы еще могут измениться, отмечают собеседники Bloomberg.
По информации агентства, датой вступления Швеции в НАТО предварительно называлась пятница, 1 марта.
В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока президентом на пять лет. В тот же день депутаты ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу. В ходе заключительного голосования за выступили 188 парламентариев, против были шестеро, а четверо не голосовали.
Церемония вступления нового союзника в НАТО, как правило, происходит в штаб-квартире в Брюсселе: подписываются соответствующие документы, и поднимается флаг нового члена. Завершением формальной процедуры считается передача документа о присоединении на хранение США.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом альянса.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
Венгрия - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией
27 февраля, 18:28
 
В миреШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала