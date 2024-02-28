https://ria.ru/20240228/tseremoniya-1929996257.html

Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ

Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2024

Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ

Церемония вступления Швеции в НАТО, скорее всего, состоится не раньше следующей недели, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:41

2024-02-28T14:41

2024-02-28T15:30

в мире

швеция

нато

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Церемония вступления Швеции в НАТО, скорее всего, состоится не раньше следующей недели, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки."Членство Швеции в НАТО, вероятно, будет отложено, самое раннее, до следующей недели, поскольку избранному президенту Венгрии еще предстоит вступить в должность", — говорится в сообщении.По словам источников агентства, конкретной даты пока нет, но ожидается, что процесс завершится на следующей неделе или через неделю. Но эти планы еще могут измениться, отмечают собеседники Bloomberg.По информации агентства, датой вступления Швеции в НАТО предварительно называлась пятница, 1 марта.В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока президентом на пять лет. В тот же день депутаты ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу. В ходе заключительного голосования за выступили 188 парламентариев, против были шестеро, а четверо не голосовали.Церемония вступления нового союзника в НАТО, как правило, происходит в штаб-квартире в Брюсселе: подписываются соответствующие документы, и поднимается флаг нового члена. Завершением формальной процедуры считается передача документа о присоединении на хранение США.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.

https://ria.ru/20240226/nato-1929659792.html

https://ria.ru/20240227/chlenstvo-1929844310.html

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в мире, швеция, нато