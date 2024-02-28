Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, сообщили СМИ
Bloomberg: церемония вступления Швеции в НАТО пройдет не раньше следующей недели
© AFP 2024 / JOHN THYSПустой флагшток для флага Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, 27 февраля 2024 года
Пустой флагшток для флага Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, 27 февраля 2024 года
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Церемония вступления Швеции в НАТО, скорее всего, состоится не раньше следующей недели, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки.
"Членство Швеции в НАТО, вероятно, будет отложено, самое раннее, до следующей недели, поскольку избранному президенту Венгрии еще предстоит вступить в должность", — говорится в сообщении.
По словам источников агентства, конкретной даты пока нет, но ожидается, что процесс завершится на следующей неделе или через неделю. Но эти планы еще могут измениться, отмечают собеседники Bloomberg.
По информации агентства, датой вступления Швеции в НАТО предварительно называлась пятница, 1 марта.
В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока президентом на пять лет. В тот же день депутаты ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу. В ходе заключительного голосования за выступили 188 парламентариев, против были шестеро, а четверо не голосовали.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом альянса.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.