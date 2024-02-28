https://ria.ru/20240228/telegram-1930042618.html
Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы
Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы - РИА Новости, 28.02.2024
Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы
В Telegram откроется платформа, благодаря которой администраторы смогут получать половину дохода сервиса от рекламы на их каналах, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:11
2024-02-28T17:11
2024-02-28T18:51
павел дуров
telegram
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Telegram откроется платформа, благодаря которой администраторы смогут получать половину дохода сервиса от рекламы на их каналах, говорится в сообщении основателя мессенджера Павла Дурова."В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50 процентов от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на их каналах", — рассказал предприниматель.Он отметил, что каналы в мессенджере ежемесячно генерируют триллион просмотров, но только десять процентов от них монетизируются с помощью рекламы. Делиться доходами с владельцами каналов будут в Toncoin, пояснил программист.При этом, чтобы обеспечить оплату рекламы и вывод средств, компания намерена использовать блокчейн TON.
https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, telegram, общество, технологии
Павел Дуров, Telegram, Общество, Технологии
Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы
Дуров: владельцы Telegram-каналов смогут получать 50% доходов сервиса от рекламы