https://ria.ru/20240228/telegram-1930042618.html

Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы

Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы - РИА Новости, 28.02.2024

Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы

В Telegram откроется платформа, благодаря которой администраторы смогут получать половину дохода сервиса от рекламы на их каналах, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:11

2024-02-28T17:11

2024-02-28T18:51

павел дуров

telegram

общество

технологии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Telegram откроется платформа, благодаря которой администраторы смогут получать половину дохода сервиса от рекламы на их каналах, говорится в сообщении основателя мессенджера Павла Дурова."В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50 процентов от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на их каналах", — рассказал предприниматель.Он отметил, что каналы в мессенджере ежемесячно генерируют триллион просмотров, но только десять процентов от них монетизируются с помощью рекламы. Делиться доходами с владельцами каналов будут в Toncoin, пояснил программист.При этом, чтобы обеспечить оплату рекламы и вывод средств, компания намерена использовать блокчейн TON.

https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел дуров, telegram, общество, технологии