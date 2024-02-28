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Знакомый с Сырским депутат ГД рассказал, каким главком был в юности
Знакомый с Сырским депутат ГД рассказал, каким главком был в юности - РИА Новости, 28.02.2024
Знакомый с Сырским депутат ГД рассказал, каким главком был в юности
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учебы в Москве старался не выделяться, был скрытным, усидчивым и исполнительным, рассказал депутат Госдумы от... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T21:48
2024-02-28T21:48
2024-02-28T23:32
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учебы в Москве старался не выделяться, был скрытным, усидчивым и исполнительным, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, который был знаком с ним лично, в программе "Секретные материалы" на канале "Звезда". В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске. Сырский закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. "Я знаком с ним лично, мы вместе учились вместе в Московском общевойсковом командном училище, он старше на год <…> Он никогда не был общительным, не привлекал внимания, старался не выделяться. Сырского с трудом вспомнили даже те, кто был с ним в одной роте <…> Скрытность и усидчивость и беспрекословную исполнительность (выделяли в нем - ред.) <…> Мы вместе участвовали в караулах, питались в одной столовой", - сообщил Луговой.Луговой также сообщил, что у передачи в распоряжении есть учебная карта Сырского, в ней отмечено, что по истории КПСС, философии Марксизма и иностранному языку тот получил "пять", также на отлично он сдал госэкзамены.
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москва, артемовск, андрей луговой, вооруженные силы украины, госдума рф, александр сырский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Москва, Артемовск, Андрей Луговой, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Александр Сырский, В мире
Знакомый с Сырским депутат ГД рассказал, каким главком был в юности
Луговой: Сырский не был общительным и старался не выделяться
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учебы в Москве старался не выделяться, был скрытным, усидчивым и исполнительным, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, который был знаком с ним лично, в программе "Секретные материалы" на канале "Звезда
".
В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске. Сырский закончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
"Я знаком с ним лично, мы вместе учились вместе в Московском общевойсковом командном училище, он старше на год <…> Он никогда не был общительным, не привлекал внимания, старался не выделяться. Сырского с трудом вспомнили даже те, кто был с ним в одной роте <…> Скрытность и усидчивость и беспрекословную исполнительность (выделяли в нем - ред.) <…> Мы вместе участвовали в караулах, питались в одной столовой", - сообщил Луговой.
Луговой также сообщил, что у передачи в распоряжении есть учебная карта Сырского, в ней отмечено, что по истории КПСС, философии Марксизма и иностранному языку тот получил "пять", также на отлично он сдал госэкзамены.
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