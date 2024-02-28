https://ria.ru/20240228/syrskiy-1930089803.html

Знакомый с Сырским депутат ГД рассказал, каким главком был в юности

Знакомый с Сырским депутат ГД рассказал, каким главком был в юности - РИА Новости, 28.02.2024

Знакомый с Сырским депутат ГД рассказал, каким главком был в юности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учебы в Москве старался не выделяться, был скрытным, усидчивым и исполнительным, рассказал депутат Госдумы от... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T21:48

2024-02-28T21:48

2024-02-28T23:32

специальная военная операция на украине

москва

артемовск

андрей луговой

вооруженные силы украины

госдума рф

александр сырский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_784d509f01aa5ad1a0feb63ac541d4da.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учебы в Москве старался не выделяться, был скрытным, усидчивым и исполнительным, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, который был знаком с ним лично, в программе "Секретные материалы" на канале "Звезда". В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске. Сырский закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. "Я знаком с ним лично, мы вместе учились вместе в Московском общевойсковом командном училище, он старше на год <…> Он никогда не был общительным, не привлекал внимания, старался не выделяться. Сырского с трудом вспомнили даже те, кто был с ним в одной роте <…> Скрытность и усидчивость и беспрекословную исполнительность (выделяли в нем - ред.) <…> Мы вместе участвовали в караулах, питались в одной столовой", - сообщил Луговой.Луговой также сообщил, что у передачи в распоряжении есть учебная карта Сырского, в ней отмечено, что по истории КПСС, философии Марксизма и иностранному языку тот получил "пять", также на отлично он сдал госэкзамены.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

москва

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, артемовск, андрей луговой, вооруженные силы украины, госдума рф, александр сырский, в мире