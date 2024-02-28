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Ингушетия отправила военный и гуманитарный груз в зону СВО
Ингушетия отправила военный и гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 28.02.2024
Ингушетия отправила военный и гуманитарный груз в зону СВО
Почти два десятка новых автомобилей и три грузовика со спецтехникой и гуманитарной помощью отправили из Ингушетии бойцам в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:30
2024-02-28T18:30
2024-02-28T18:30
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НАЛЬЧИК, 28 фев - РИА Новости. Почти два десятка новых автомобилей и три грузовика со спецтехникой и гуманитарной помощью отправили из Ингушетии бойцам в зону специальной военной операции, сообщил депутат Госдумы Бекхан Барахоев. "Вручили ключи от 18 автомобилей российским военнослужащим подразделений Минобороны РФ и Росгвардии. Еще три большегруза со спецтехникой, оборудованием, средствами личной защиты, экипировкой и продовольствием также отправились на линию фронта для помощи бойцам", - написал Барахоев в своем Telegram-канале. Он добавил, что в церемонии передачи автомобилей, которая проходила на территории Мемориала памяти и славы в Назрани, приняли участие руководитель центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин, а также председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Тумгоев.
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александр сидякин, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Надежные люди, Александр Сидякин, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Ингушетия отправила военный и гуманитарный груз в зону СВО
Ингушетия отправила 18 автомобилей и 3 грузовика с гумпомощью в зону СВО
НАЛЬЧИК, 28 фев - РИА Новости.
Почти два десятка новых автомобилей и три грузовика со спецтехникой и гуманитарной помощью отправили из Ингушетии бойцам в зону специальной военной операции, сообщил депутат Госдумы Бекхан Барахоев
.
"Вручили ключи от 18 автомобилей российским военнослужащим подразделений Минобороны РФ и Росгвардии. Еще три большегруза со спецтехникой, оборудованием, средствами личной защиты, экипировкой и продовольствием также отправились на линию фронта для помощи бойцам", - написал Барахоев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в церемонии передачи автомобилей, которая проходила на территории Мемориала памяти и славы в Назрани, приняли участие руководитель центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин, а также председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Тумгоев.
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