https://ria.ru/20240228/svo-1930064715.html

Ингушетия отправила военный и гуманитарный груз в зону СВО

Ингушетия отправила военный и гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 28.02.2024

Ингушетия отправила военный и гуманитарный груз в зону СВО

Почти два десятка новых автомобилей и три грузовика со спецтехникой и гуманитарной помощью отправили из Ингушетии бойцам в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:30

2024-02-28T18:30

2024-02-28T18:30

надежные люди

александр сидякин

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930062951_0:0:2042:1148_1920x0_80_0_0_702aec3a482274b817e79abc21349ce7.jpg

НАЛЬЧИК, 28 фев - РИА Новости. Почти два десятка новых автомобилей и три грузовика со спецтехникой и гуманитарной помощью отправили из Ингушетии бойцам в зону специальной военной операции, сообщил депутат Госдумы Бекхан Барахоев. "Вручили ключи от 18 автомобилей российским военнослужащим подразделений Минобороны РФ и Росгвардии. Еще три большегруза со спецтехникой, оборудованием, средствами личной защиты, экипировкой и продовольствием также отправились на линию фронта для помощи бойцам", - написал Барахоев в своем Telegram-канале. Он добавил, что в церемонии передачи автомобилей, которая проходила на территории Мемориала памяти и славы в Назрани, приняли участие руководитель центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин, а также председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Тумгоев.

https://ria.ru/20240228/svo-1930044942.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр сидякин, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия