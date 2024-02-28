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Тамбовские школьники передали продукты и медикаменты в зону СВО - РИА Новости, 28.02.2024
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17:18 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/svo-1930044942.html
Тамбовские школьники передали продукты и медикаменты в зону СВО
Тамбовские школьники передали продукты и медикаменты в зону СВО - РИА Новости, 28.02.2024
Тамбовские школьники передали продукты и медикаменты в зону СВО
Народный фронт передал в зону СВО продукты, тёплые вещи и медикаменты от учащихся всех школ Тамбова, сообщили в общественной организации. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:18
2024-02-28T17:18
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ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Народный фронт передал в зону СВО продукты, тёплые вещи и медикаменты от учащихся всех школ Тамбова, сообщили в общественной организации. "Активисты ученического самоуправления "Движение первых" собрали гуманитарную помощь для наших военных. В акции приняли участие все школы Тамбова в рамках городского мероприятия "Перекличка юнармейских отрядов". Здесь все самое необходимое – теплые вещи, продукты питания, медикаменты", - сообщили в Telegram-канале Тамбовского отделения Народного фронта. Преподаватели рассказали волонтёрам, что родители "с удовольствием поддержали инициативу", а ученики активно собирали гуманитарную помощь. "Помощь уже на пути в зону проведения СВО. Боец с позывным "Спартак" поблагодарил учеников, родителей и преподавателей, подчеркнув, что в зоне СВО нет мелочей ни в чем. Любая помощь, она находит свое место. Бойцы знают, что они не одни, за ними стоят обычные люди, которые живут спокойной гражданской жизнью", - добавили в Народном фронте.
https://ria.ru/20240228/svo-1929977282.html
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тамбов
Надежные люди, Тамбов
Тамбовские школьники передали продукты и медикаменты в зону СВО

Народный фронт передал в зону СВО продукты от тамбовских школьников

© Народный фронт в Тамбовской областиГуманитарная помощь от тамбовских школьников для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
Гуманитарная помощь от тамбовских школьников для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
© Народный фронт в Тамбовской области
Гуманитарная помощь от тамбовских школьников для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Народный фронт передал в зону СВО продукты, тёплые вещи и медикаменты от учащихся всех школ Тамбова, сообщили в общественной организации.
"Активисты ученического самоуправления "Движение первых" собрали гуманитарную помощь для наших военных. В акции приняли участие все школы Тамбова в рамках городского мероприятия "Перекличка юнармейских отрядов". Здесь все самое необходимое – теплые вещи, продукты питания, медикаменты", - сообщили в Telegram-канале Тамбовского отделения Народного фронта.
Преподаватели рассказали волонтёрам, что родители "с удовольствием поддержали инициативу", а ученики активно собирали гуманитарную помощь.
"Помощь уже на пути в зону проведения СВО. Боец с позывным "Спартак" поблагодарил учеников, родителей и преподавателей, подчеркнув, что в зоне СВО нет мелочей ни в чем. Любая помощь, она находит свое место. Бойцы знают, что они не одни, за ними стоят обычные люди, которые живут спокойной гражданской жизнью", - добавили в Народном фронте.
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