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Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 28.02.2024 (обновлено: 13:28 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/svo-1929970124.html
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.02.2024
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские подразделения заняли более выгодные позиции на херсонском направлении, отразили контратаку в районе Работино, ВСУ за сутки потеряли до 40... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:20
2024-02-28T13:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
работино
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные позиции на херсонском направлении, отразили контратаку в районе Работино, ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Caezar, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка "Caezar" производства Франции, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубица Д-30.
https://ria.ru/20240228/shpion-1929945521.html
россия
запорожская область
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, работино
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Работино
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял до 40 солдат на Херсонском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные позиции на херсонском направлении, отразили контратаку в районе Работино, ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Caezar, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка "Caezar" производства Франции, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубица Д-30.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьРаботино
 
 
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