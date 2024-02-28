https://ria.ru/20240228/svo-1929970124.html

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.02.2024

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Российские подразделения заняли более выгодные позиции на херсонском направлении, отразили контратаку в районе Работино, ВСУ за сутки потеряли до 40... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:20

2024-02-28T13:20

2024-02-28T13:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

работино

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные позиции на херсонском направлении, отразили контратаку в районе Работино, ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Caezar, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка "Caezar" производства Франции, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубица Д-30.

https://ria.ru/20240228/shpion-1929945521.html

россия

запорожская область

работино

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, работино