https://ria.ru/20240228/svo-1929967612.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на южно-донецком направлении, Киев потерял до 115 солдат и танк, сообщили в среду в Минобороны... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:16

2024-02-28T13:16

2024-02-28T13:24

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на южно-донецком направлении, Киев потерял до 115 солдат и танк, сообщили в среду в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 115 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, трёх автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", противотанковой пушки "Рапира" и склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240228/nato-1929959763.html

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