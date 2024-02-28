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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на южно-донецком направлении, Киев потерял до 115 солдат и танк, сообщили в среду в Минобороны... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:16
2024-02-28T13:16
2024-02-28T13:24
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на южно-донецком направлении, Киев потерял до 115 солдат и танк, сообщили в среду в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 115 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, трёх автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", противотанковой пушки "Рапира" и склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: Киев потерял до 115 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на южно-донецком направлении, Киев потерял до 115 солдат и танк, сообщили в среду в Минобороны
РФ.
"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери противника составили до 115 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, трёх автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", противотанковой пушки "Рапира" и склада боеприпасов.
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