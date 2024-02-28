https://ria.ru/20240228/strategiya-1930057813.html
Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки
Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки - РИА Новости, 28.02.2024
Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки
Фундаментальная наука должна играть ключевую роль в научно-технологическом ответе на большие вызовы для России, говорится в обновленной стратегии... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:06
2024-02-28T18:06
2024-02-28T18:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фундаментальная наука должна играть ключевую роль в научно-технологическом ответе на большие вызовы для России, говорится в обновленной стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом президента Владимира Путина.В документе перечислены большие вызовы, создающие существенные риски для российского общества и государства."Ключевую роль в подготовке научно-технологического сектора страны к новым большим вызовам должна сыграть российская фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых знаний и опирающаяся на внутреннюю логику своего развития", - говорится в документе.Отмечается, что с 2022 года в России наступил "этап мобилизационного развития научно-технологической сферы в условиях санкционного давления, сопровождающийся консолидацией общества и хозяйствующих субъектов для решения задач научно-технологического развития".Как подчеркивал ранее Путин, стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности.
https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки
Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки в РФ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Фундаментальная наука должна играть ключевую роль в научно-технологическом ответе на большие вызовы для России, говорится в обновленной стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом
президента Владимира Путина.
В документе перечислены большие вызовы, создающие существенные риски для российского общества и государства.
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"Ключевую роль в подготовке научно-технологического сектора страны к новым большим вызовам должна сыграть российская фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых знаний и опирающаяся на внутреннюю логику своего развития", - говорится в документе.
Отмечается, что с 2022 года в России наступил "этап мобилизационного развития научно-технологической сферы в условиях санкционного давления, сопровождающийся консолидацией общества и хозяйствующих субъектов для решения задач научно-технологического развития".
Как подчеркивал ранее Путин, стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности.
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