https://ria.ru/20240228/strategiya-1930057813.html

Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки

Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки - РИА Новости, 28.02.2024

Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки

Фундаментальная наука должна играть ключевую роль в научно-технологическом ответе на большие вызовы для России, говорится в обновленной стратегии... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:06

2024-02-28T18:06

2024-02-28T18:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фундаментальная наука должна играть ключевую роль в научно-технологическом ответе на большие вызовы для России, говорится в обновленной стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом президента Владимира Путина.В документе перечислены большие вызовы, создающие существенные риски для российского общества и государства."Ключевую роль в подготовке научно-технологического сектора страны к новым большим вызовам должна сыграть российская фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых знаний и опирающаяся на внутреннюю логику своего развития", - говорится в документе.Отмечается, что с 2022 года в России наступил "этап мобилизационного развития научно-технологической сферы в условиях санкционного давления, сопровождающийся консолидацией общества и хозяйствующих субъектов для решения задач научно-технологического развития".Как подчеркивал ранее Путин, стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности.

https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html

https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html

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россия, владимир путин, общество