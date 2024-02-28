https://ria.ru/20240228/steviya-1930006201.html
В Роскачестве объяснили ситуацию с использованием стевии в пищу
В Роскачестве объяснили ситуацию с использованием стевии в пищу - РИА Новости, 28.02.2024
В Роскачестве объяснили ситуацию с использованием стевии в пищу
Подсластитель стевия - после вступления в силу поправок к единому для всех стран ЕАЭС техрегламенту по безопасности пищевых добавок и ароматизаторов -... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:17
2024-02-28T15:17
2024-02-28T15:17
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роскачество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подсластитель стевия - после вступления в силу поправок к единому для всех стран ЕАЭС техрегламенту по безопасности пищевых добавок и ароматизаторов - по-прежнему сможет использоваться в пищевом производстве, в документе были убраны дублирующие вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Поправки к техрегламенту, регулирующему использование пищевых добавок, вступили в силу накануне, 27 февраля: в частности, 19 позиций исключены из перечня разрешенных, а шесть — добавлены. Само решение принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). В числе прочих из перечня исключили подсластитель стевия, порошок листьев и сироп из них. "Поправки не запрещают применение стевии в продукции, а лишь убирают из документа дублирование одной и той же добавки. Тем самым никаких изменений по части применения стевии не будет, как не будет запрета продукции с ее содержанием", - сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что экстракты стевии действительно исключены из перечня, но не из-за их якобы "опасности" для здоровья. "В перечне остались стевиолгликозиды Е 960 — тот же экстракт стевии, только для него точнее прописан процент содержания основного вещества, способ получения, содержание примесей и другие детали", - пояснили в пресс-службе. В Роскачестве особенно отметили, что большинство производителей уже давно применяют именно стевиолгликозиды, поэтому "для производителей и тем более потребителей исключение из перечня разрешенных добавок "подсластителя стевия" проблем не создаст". Комментируя в целом пересмотр перечня пищевых добавок, там отметили необходимость такой меры, поскольку с течением времени некоторые из них становятся не нужны, а другие по результатам исследований "признаются опасными в той или иной степени". Кроме того, изменения могут вноситься для устранения неточностей терминологии. "В данном случае из перечня разрешенных исключили 19 пищевых добавок, причем пять из них не используются нигде в мире, в том числе в России, поэтому исключены за ненадобностью. Еще две исключены, поскольку применяются крайне редко, некоторые другие стали использоваться как ароматизаторы, которые считаются с 2010 года не пищевыми добавками, а выделяются в отдельную категорию. Еще две добавки стали использоваться в качестве лекарства, но по закону лекарственные препараты нельзя использовать в качестве пищевых добавок, поэтому они также были убраны из перечня", - напомнили в пресс-службе.
https://rsport.ria.ru/20231205/diabet-1764205969.html
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общество, россия, роскачество, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Общество, Россия, Роскачество, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
В Роскачестве объяснили ситуацию с использованием стевии в пищу
Роскачество: стевия по-прежнему может использоваться в пищевом производстве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Подсластитель стевия - после вступления в силу поправок к единому для всех стран ЕАЭС техрегламенту по безопасности пищевых добавок и ароматизаторов - по-прежнему сможет использоваться в пищевом производстве, в документе были убраны дублирующие вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества
.
Поправки к техрегламенту, регулирующему использование пищевых добавок, вступили в силу накануне, 27 февраля: в частности, 19 позиций исключены из перечня разрешенных, а шесть — добавлены. Само решение принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). В числе прочих из перечня исключили подсластитель стевия, порошок листьев и сироп из них.
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"Поправки не запрещают применение стевии в продукции, а лишь убирают из документа дублирование одной и той же добавки. Тем самым никаких изменений по части применения стевии не будет, как не будет запрета продукции с ее содержанием", - сообщили в пресс-службе.
Там пояснили, что экстракты стевии действительно исключены из перечня, но не из-за их якобы "опасности" для здоровья. "В перечне остались стевиолгликозиды Е 960 — тот же экстракт стевии, только для него точнее прописан процент содержания основного вещества, способ получения, содержание примесей и другие детали", - пояснили в пресс-службе. В Роскачестве особенно отметили, что большинство производителей уже давно применяют именно стевиолгликозиды, поэтому "для производителей и тем более потребителей исключение из перечня разрешенных добавок "подсластителя стевия" проблем не создаст".
Комментируя в целом пересмотр перечня пищевых добавок, там отметили необходимость такой меры, поскольку с течением времени некоторые из них становятся не нужны, а другие по результатам исследований "признаются опасными в той или иной степени". Кроме того, изменения могут вноситься для устранения неточностей терминологии.
"В данном случае из перечня разрешенных исключили 19 пищевых добавок, причем пять из них не используются нигде в мире, в том числе в России, поэтому исключены за ненадобностью. Еще две исключены, поскольку применяются крайне редко, некоторые другие стали использоваться как ароматизаторы, которые считаются с 2010 года не пищевыми добавками, а выделяются в отдельную категорию. Еще две добавки стали использоваться в качестве лекарства, но по закону лекарственные препараты нельзя использовать в качестве пищевых добавок, поэтому они также были убраны из перечня", - напомнили в пресс-службе.
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