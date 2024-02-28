Патрушев назвал создание стран-вассалов идеей фикс Белого дома
Патрушев: США навязчиво пытаются переподчинить себе правительства других стран
© Sputnik
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У США есть навязчивая идея, состоящая в том, чтобы сделать из независимых стран своих вассалов, переподчинить их правительства Белому дому, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня в целом ряде стран и регионов, продолжают полыхать конфликты, в разжигании которых США приняли непосредственное участие. Можно вспомнить Украину, Сирию, Сектор Газа, Йемен, Сахаро-Сахель. Беспрецедентные по своей продолжительности американские вторжения в Ирак и Афганистан. При этом США не оставляют попыток создавать новые очаги конфликтов. Искусственно раздувают противоречия вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря, Корейского полуострова, милитаризируют Японию, наращивают давление на Иран, раздувают тлеющие конфликты в суверенных государствах Африки", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, замыслы Вашингтона "ясны и понятны - привести к власти в независимых странах, в том числе Латинской Америки, специально подготовленных и полностью подконтрольных американским властям лидеров". "Наделить их правящими функциями, переподчинить правительства Белому дому, заставить работать экономику этих стран в угоду транснациональным корпорациям и американским компаниям", - добавил Патрушев.
"Идея фикс США - сделать из них вассалов Вашингтона, принудить их забыть историю и национальные интересы", - подчеркнул он.
"Сейчас в Латинской Америке насчитывается более 70 военных баз США, хотя официально Пентагон признает свое военное присутствие лишь в считанных странах. Большинство военных объектов являются либо арендованными, либо замаскированными под гражданские объекты", - добавил Патрушев.