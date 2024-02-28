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Патрушев назвал создание стран-вассалов идеей фикс Белого дома - РИА Новости, 28.02.2024
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17:08 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ssha-1930042253.html
Патрушев назвал создание стран-вассалов идеей фикс Белого дома
Патрушев назвал создание стран-вассалов идеей фикс Белого дома - РИА Новости, 28.02.2024
Патрушев назвал создание стран-вассалов идеей фикс Белого дома
У США есть навязчивая идея, состоящая в том, чтобы сделать из независимых стран своих вассалов, переподчинить их правительства Белому дому, заявил секретарь... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:08
2024-02-28T17:08
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У США есть навязчивая идея, состоящая в том, чтобы сделать из независимых стран своих вассалов, переподчинить их правительства Белому дому, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня в целом ряде стран и регионов, продолжают полыхать конфликты, в разжигании которых США приняли непосредственное участие. Можно вспомнить Украину, Сирию, Сектор Газа, Йемен, Сахаро-Сахель. Беспрецедентные по своей продолжительности американские вторжения в Ирак и Афганистан. При этом США не оставляют попыток создавать новые очаги конфликтов. Искусственно раздувают противоречия вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря, Корейского полуострова, милитаризируют Японию, наращивают давление на Иран, раздувают тлеющие конфликты в суверенных государствах Африки", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, замыслы Вашингтона "ясны и понятны - привести к власти в независимых странах, в том числе Латинской Америки, специально подготовленных и полностью подконтрольных американским властям лидеров". "Наделить их правящими функциями, переподчинить правительства Белому дому, заставить работать экономику этих стран в угоду транснациональным корпорациям и американским компаниям", - добавил Патрушев. "Идея фикс США - сделать из них вассалов Вашингтона, принудить их забыть историю и национальные интересы", - подчеркнул он. "Сейчас в Латинской Америке насчитывается более 70 военных баз США, хотя официально Пентагон признает свое военное присутствие лишь в считанных странах. Большинство военных объектов являются либо арендованными, либо замаскированными под гражданские объекты", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html
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в мире, сша, николай патрушев, россия
В мире, США, Николай Патрушев, Россия
Патрушев назвал создание стран-вассалов идеей фикс Белого дома

Патрушев: США навязчиво пытаются переподчинить себе правительства других стран

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У США есть навязчивая идея, состоящая в том, чтобы сделать из независимых стран своих вассалов, переподчинить их правительства Белому дому, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня в целом ряде стран и регионов, продолжают полыхать конфликты, в разжигании которых США приняли непосредственное участие. Можно вспомнить Украину, Сирию, Сектор Газа, Йемен, Сахаро-Сахель. Беспрецедентные по своей продолжительности американские вторжения в Ирак и Афганистан. При этом США не оставляют попыток создавать новые очаги конфликтов. Искусственно раздувают противоречия вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря, Корейского полуострова, милитаризируют Японию, наращивают давление на Иран, раздувают тлеющие конфликты в суверенных государствах Африки", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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По его словам, замыслы Вашингтона "ясны и понятны - привести к власти в независимых странах, в том числе Латинской Америки, специально подготовленных и полностью подконтрольных американским властям лидеров". "Наделить их правящими функциями, переподчинить правительства Белому дому, заставить работать экономику этих стран в угоду транснациональным корпорациям и американским компаниям", - добавил Патрушев.
"Идея фикс США - сделать из них вассалов Вашингтона, принудить их забыть историю и национальные интересы", - подчеркнул он.
"Сейчас в Латинской Америке насчитывается более 70 военных баз США, хотя официально Пентагон признает свое военное присутствие лишь в считанных странах. Большинство военных объектов являются либо арендованными, либо замаскированными под гражданские объекты", - добавил Патрушев.
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