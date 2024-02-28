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В конгрессе США растут призывы к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ

В конгрессе США растут призывы к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024

В конгрессе США растут призывы к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ

Все больше конгрессменов в США приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо будет завершать путем переговоров с Россией, пишет во... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T01:47

2024-02-28T01:47

2024-02-28T03:48

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Все больше конгрессменов в США приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо будет завершать путем переговоров с Россией, пишет во вторник газета Politico со ссылкой на опрошенных ею законодателей. Как отмечает издание, такая точка зрения была непопулярной всего несколько месяцев назад. Однако теперь все больше законодателей склонны считать, что урегулирование за столом переговоров является наиболее вероятным сценарием вне зависимости от того, направят ли США дополнительную помощь Украине или нет. "Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния...", - выразил своё мнение в беседе с изданием заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио (республиканец от Флориды). Его точку зрения разделяет и республиканец от штата Огайо, сенатор Джей Ди Вэнс. "Надеюсь, это приведет к какому-то урегулированию, при котором Украина сможет сохранить свою страну...", - поделился своим мнением конгрессмен от Огайо. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена "всегда на несколько месяцев отстает в понимании реальной ситуации на местах". Подобные заявления, как отмечает Politico, отражают позиции многих представителей Республиканской партии США, которые к тому же считают, что шансы Украины на победу в этом конфликте невелики. Наряду с этим, в Конгрессе растет число тех, кто выступает против отправки Киеву помощи на безоговорочной основе. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее Путин, говоря о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами".

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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россия, украина, сша, марко рубио, джо байден, нато, конгресс сша, в мире