Российский и американский спутники избежали столкновения на орбите
NASA: российский спутник "Космос 2221" и TIMED США избежали столкновения
© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский и российский спутники TIMED и "Космос 2221" прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но избежали столкновения, сообщило НАСА.
"Министерство обороны подтвердило, что спутник НАСА TIMED (Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission) и российский спутник "Космос 2221" в среду 28 февраля приблизительно в 01:34 по времени Восточного побережья США (08.34 мск - ред.) прошли на безопасном расстоянии друг от друга на орбите", - сообщило американское космическое ведомство. Американских спутник, предназначенный для изучения влияния солнца на атмосферу Земли, "работает", подтвердили в НАСА. Американское космическое ведомство не уточняет, насколько близко друг к другу они находились в момент максимального сближения.
"Хотя эти два неманевренных аппарата встретятся на орбите снова, в соответствии с текущим прогнозом их нахождения на орбите по мере того, как будут постепенно расходиться их высоты, сегодняшнее рандеву будет самым близким прохождением друг от друга", - указали в НАСА.
До сближения спутников НАСА сообщало, что Пентагон следит за "возможным столкновением" российского и американского аппаратов на орбите. По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. В сообщении НАСА отмечалось, что столкновение TIMED и "Космос 2221" является маловероятным, но потенциально может грозить "большим объемов обломков".