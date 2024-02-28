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Российский и американский спутники избежали столкновения на орбите

Российский и американский спутники избежали столкновения на орбите - РИА Новости, 28.02.2024

Российский и американский спутники избежали столкновения на орбите

Американский и российский спутники TIMED и "Космос 2221" прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но избежали столкновения, сообщило НАСА. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:56

2024-02-28T20:56

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский и российский спутники TIMED и "Космос 2221" прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но избежали столкновения, сообщило НАСА. "Министерство обороны подтвердило, что спутник НАСА TIMED (Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission) и российский спутник "Космос 2221" в среду 28 февраля приблизительно в 01:34 по времени Восточного побережья США (08.34 мск - ред.) прошли на безопасном расстоянии друг от друга на орбите", - сообщило американское космическое ведомство. Американских спутник, предназначенный для изучения влияния солнца на атмосферу Земли, "работает", подтвердили в НАСА. Американское космическое ведомство не уточняет, насколько близко друг к другу они находились в момент максимального сближения. "Хотя эти два неманевренных аппарата встретятся на орбите снова, в соответствии с текущим прогнозом их нахождения на орбите по мере того, как будут постепенно расходиться их высоты, сегодняшнее рандеву будет самым близким прохождением друг от друга", - указали в НАСА. До сближения спутников НАСА сообщало, что Пентагон следит за "возможным столкновением" российского и американского аппаратов на орбите. По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. В сообщении НАСА отмечалось, что столкновение TIMED и "Космос 2221" является маловероятным, но потенциально может грозить "большим объемов обломков".

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