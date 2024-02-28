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Госдума ужесточила требования к производителям спирта и спиртных напитков - РИА Новости, 28.02.2024
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15:35 28.02.2024 (обновлено: 15:39 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/spirt-1930011457.html
Госдума ужесточила требования к производителям спирта и спиртных напитков
Госдума ужесточила требования к производителям спирта и спиртных напитков - РИА Новости, 28.02.2024
Госдума ужесточила требования к производителям спирта и спиртных напитков
Госдума приняла закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков в целях повышения прозрачности их деятельности и борьбы с... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:35
2024-02-28T15:39
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков в целях повышения прозрачности их деятельности и борьбы с нелегальным производством такой продукции. Документ уточняет правила использования оборудования для производства такой продукции, а также процесс денатурации. А минимальный размер уставного капитала организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, с 1 сентября 2026 года повышается до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. При этом запрещается его оплата неденежными и заемными средствами. Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей станет основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке. Кроме того, с 1 сентября 2025 года вводится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией - им запрещается занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать организации, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков, или уже имеют ее. В этот перечень, в частности, будут включать лиц, привлеченных к ответственности за нарушение правил учета; контрабанду; незаконные производство, оборот, продажу и маркировку алкоголя; изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Сведения о таких лицах исключаются из перечня через пять лет после их внесения. Возможно также досрочное исключение - по решению суда, либо если удовлетворена жалоба включенного в перечень лица, либо в связи с его смертью. Изменения вносятся и в части раскрытия информации о бенефициарных владельцах и контролирующих физлицах таких организаций. Наличие среди них или в руководстве организаций лиц с неудовлетворительной деловой репутацией станет основанием для приостановки лицензии или отказа в ее выдаче. Таким основанием также станут сведения об исключении из реестра юрлиц, о ликвидации и о введении процедур банкротства в отношении организации либо входящих с ней в одну группу или аффилированных юрлиц. Данные требования не будут распространяться на производство этилового спирта из непищевого сырья растительного происхождения, винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов и винодельческой продукции. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок. "Благодаря принятому сегодня закону количество суррогатного алкоголя будет существенно ограничено, а те, кто его производил не будут допускаться к этой деятельности. Иного способа защитить жизнь и здоровье граждан от воздействия поддельного спиртного, кроме ужесточения требований к производителям и ограничения мест реализации, на сегодня нет", — заявил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.
https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html
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экономика, госдума рф, россия
Экономика, Госдума РФ, Россия
Госдума ужесточила требования к производителям спирта и спиртных напитков

Госдума ужесточила требования к производителям спирта для борьбы с бутлегерством

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПредприятие по производству спиртных напитков
Предприятие по производству спиртных напитков - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Предприятие по производству спиртных напитков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков в целях повышения прозрачности их деятельности и борьбы с нелегальным производством такой продукции.
Документ уточняет правила использования оборудования для производства такой продукции, а также процесс денатурации. А минимальный размер уставного капитала организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, с 1 сентября 2026 года повышается до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. При этом запрещается его оплата неденежными и заемными средствами. Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей станет основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.
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Кроме того, с 1 сентября 2025 года вводится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией - им запрещается занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать организации, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков, или уже имеют ее.
В этот перечень, в частности, будут включать лиц, привлеченных к ответственности за нарушение правил учета; контрабанду; незаконные производство, оборот, продажу и маркировку алкоголя; изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Сведения о таких лицах исключаются из перечня через пять лет после их внесения. Возможно также досрочное исключение - по решению суда, либо если удовлетворена жалоба включенного в перечень лица, либо в связи с его смертью.
Изменения вносятся и в части раскрытия информации о бенефициарных владельцах и контролирующих физлицах таких организаций. Наличие среди них или в руководстве организаций лиц с неудовлетворительной деловой репутацией станет основанием для приостановки лицензии или отказа в ее выдаче. Таким основанием также станут сведения об исключении из реестра юрлиц, о ликвидации и о введении процедур банкротства в отношении организации либо входящих с ней в одну группу или аффилированных юрлиц.
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Данные требования не будут распространяться на производство этилового спирта из непищевого сырья растительного происхождения, винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов и винодельческой продукции.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
"Благодаря принятому сегодня закону количество суррогатного алкоголя будет существенно ограничено, а те, кто его производил не будут допускаться к этой деятельности. Иного способа защитить жизнь и здоровье граждан от воздействия поддельного спиртного, кроме ужесточения требований к производителям и ограничения мест реализации, на сегодня нет", — заявил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.
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