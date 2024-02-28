https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1930065715.html

Спецоперация, 28 февраля: российские военные освободили Петровское

Спецоперация, 28 февраля: российские военные освободили Петровское - РИА Новости, 28.02.2024

Спецоперация, 28 февраля: российские военные освободили Петровское

О продвижении российской армии в ДНР, уничтожении новых целей на Украине и выполнении гособоронзаказа — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:39

2024-02-28T18:39

2024-02-28T19:33

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. О продвижении российской армии в ДНР, уничтожении новых целей на Украине и выполнении гособоронзаказа — в материале РИА Новости.Проверка выполнения гособоронзаказаМинистр обороны Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщило Минобороны. Глава ведомства проверил, как выполняют гособоронзаказ предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. В частности, Шойгу посетил НПО "Стрела", занимающееся производством РЛС контрбатарейной борьбы, и НПО "Сплав", выпускающее РСЗО и снаряды. По итогам работы он провел рабочее совещание с участием губернатора региона Алексея Дюмина, руководителей предприятий и представителей профильных органов военного управления."Министр обороны потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года", — подчеркнули в ведомстве.Шойгу также отметил серьезные изменения на предприятиях после предыдущей проверки.ВС России приближаются к Часов ЯруРоссийские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному Киеву городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, заявил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. "Часов Яр уже в прямой видимости наших бойцов. По позициям врага постоянно работает наша артиллерия и авиация. Группировка (украинских войск в городе — ред.) существенная, туда отступали оставшиеся в живых части ВСУ из Артемовска", — рассказал собеседник агентства.Украинские формирования, отметил Гагин, успели за год после отступления из Артемовска выстроить там укрепления, но ресурсы противника ограничены. Город Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска. У ВСУ новые системы РЭБРоссийские силы выявили на Сватовско-Кременском направлении ранее не известные системы РЭБ, которые активно используют ВСУ наряду с западными РЛС, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, к западу от Кременной противник активно пытается подавить все виды связи и использует американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. "Что касается РЭБ, то выявлены ранее не известные системы, которые имеют неплохие характеристики по дальности и работают в широком диапазоне", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что эти установки находятся на автомобильной платформе и регулярно перемещаются. Военные накрыли стоянку американских РСЗОВооруженные силы России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "HIMARS располагались в военной части населенного пункта Старая Богдановка, которая расположена напротив города Николаев через реку Южный Буг. По словам николаевцев, "сигналки" на машинах у половины города сработали… Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке", — сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, взрыв ощутили люди, проживающие в нескольких километрах через реку. Также российские войска поразили цех по производству беспилотников для ВСУ в населенном пункте Степовое недалеко от военного полигона Широкий Лан.Западный спецназ на УкраинеНеназванный европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине, пишет Financial Times. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса пока не достигли. Позже премьер-министр Пятой республики Габриэль Атталь не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой России. "Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально", — цитирует газета чиновника.Источник добавил, что Макрон своим заявлением стремился создать "сдерживание и неопределенность" в отношениях с Россией. Как сообщил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, на Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции. По его словам, эти подразделения изучают театр военных действий и тактику ВС России, а также содействуют украинской военной разведке. Очередные попытки терактов со стороны КиеваКак сообщили в Минобороны, ночью на среду удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Вечером ведомство сообщило, что еще два дрона сбили над регионом около 16.00 и 16.30 мск. Брифинг МинобороныРоссийские военные освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны. Как следует из сводки военного ведомства, потери противника за сутки на всех направлениях составили до 695 человек, 14 единиц бронетехники и 27 орудий полевой артиллерии. На Купянском направлении российские войска улучшили тактическое положение, на Донецком — положение по переднему краю. На Авдеевском и Херсонском направлениях удалось занять более выгодные рубежи и позиции. Уничтожен радиолокатор украинского ЗРК С-300, за сутки сбиты 99 беспилотников.

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

https://ria.ru/20240131/demilitarizatsiya-1924626190.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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