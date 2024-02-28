https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929979536.html
Лихачев рассказал о неядерных вооружениях "Росатома" в зоне СВО
Лихачев рассказал о неядерных вооружениях "Росатома" в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2024
Лихачев рассказал о неядерных вооружениях "Росатома" в зоне СВО
Некоторые образцы неядерных вооружений и военной техники, инициативно разработанные "Росатомом", уже применяются в зоне специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:50
2024-02-28T13:50
2024-02-28T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Некоторые образцы неядерных вооружений и военной техники, инициативно разработанные "Росатомом", уже применяются в зоне специальной военной операции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "В инициативном порядке разрабатываем образцы неядерных вооружений и военной техники. Часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме. Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, "Росатом" многие годы полностью выполняет гособоронзаказ, сейчас он для госкорпорации заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев. Специалисты "Росатома" работают не только в области ядерного оружия, но и в сфере неядерных вооружений.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы РФ
Лихачев рассказал о неядерных вооружениях "Росатома" в зоне СВО
Лихачев: образцы неядерных вооружений от "Росатома" уже используются в зоне СВО
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Некоторые образцы неядерных вооружений и военной техники, инициативно разработанные "Росатомом", уже применяются в зоне специальной военной операции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"В инициативном порядке разрабатываем образцы неядерных вооружений и военной техники. Часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме
.
Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, "Росатом" многие годы полностью выполняет гособоронзаказ, сейчас он для госкорпорации заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев. Специалисты "Росатома" работают не только в области ядерного оружия, но и в сфере неядерных вооружений.
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев