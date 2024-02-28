https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929902614.html

Марочко рассказал о прибывших в Харьков резервах ВСУ

Марочко рассказал о прибывших в Харьков резервах ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024

Марочко рассказал о прибывших в Харьков резервах ВСУ

Украинское командование перебросило резерв личного состава одного из подразделений ВСУ в Харьков и расселило военнослужащих в общежитии действующего вуза,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T07:32

2024-02-28T07:32

2024-02-28T07:32

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинское командование перебросило резерв личного состава одного из подразделений ВСУ в Харьков и расселило военнослужащих в общежитии действующего вуза, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие численностью до роты, прибывшие из центральной части страны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что, судя по внешним признакам, данное подразделение было создано недавно и является резервом 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина