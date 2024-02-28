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Марочко рассказал о прибывших в Харьков резервах ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929902614.html
Марочко рассказал о прибывших в Харьков резервах ВСУ
Марочко рассказал о прибывших в Харьков резервах ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
Марочко рассказал о прибывших в Харьков резервах ВСУ
Украинское командование перебросило резерв личного состава одного из подразделений ВСУ в Харьков и расселило военнослужащих в общежитии действующего вуза,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:32
2024-02-28T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинское командование перебросило резерв личного состава одного из подразделений ВСУ в Харьков и расселило военнослужащих в общежитии действующего вуза, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие численностью до роты, прибывшие из центральной части страны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что, судя по внешним признакам, данное подразделение было создано недавно и является резервом 57-й мотопехотной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
Марочко рассказал о прибывших в Харьков резервах ВСУ

Марочко: ВСУ расселяют по гражданским объектам прибывающие резервы в Харькове

© Depositphotos.com / ValirinХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Depositphotos.com / Valirin
Харьков. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинское командование перебросило резерв личного состава одного из подразделений ВСУ в Харьков и расселило военнослужащих в общежитии действующего вуза, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие численностью до роты, прибывшие из центральной части страны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что, судя по внешним признакам, данное подразделение было создано недавно и является резервом 57-й мотопехотной бригады ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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