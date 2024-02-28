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Десантники скорректировали удары "Ланцетами" по танку ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
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05:03 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929894876.html
Десантники скорректировали удары "Ланцетами" по танку ВСУ
Десантники скорректировали удары "Ланцетами" по танку ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
Десантники скорректировали удары "Ланцетами" по танку ВСУ
Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил танк и САУ украинских военных на правом берегу Днепра и скорректировал их поражение... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:03
2024-02-28T05:03
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
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вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил танк и САУ украинских военных на правом берегу Днепра и скорректировал их поражение "Ланцетами", сообщили журналистам в Минобороны РФ. Видео поражения украинской техники публикует МО РФ. "В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala подразделений беспилотной авиации одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки, поиска целей и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника", - рассказали в Минобороны. Сообщается, что во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил танк и самоходное орудие противника, которые вели огонь по позициям РФ из лесопосадки. "Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами "Ланцет", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники скорректировали удары "Ланцетами" по танку ВСУ

МО: российские десантники скорректировали удары "Ланцетами" по танку ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил танк и САУ украинских военных на правом берегу Днепра и скорректировал их поражение "Ланцетами", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Видео поражения украинской техники публикует МО РФ.
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"В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala подразделений беспилотной авиации одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки, поиска целей и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника", - рассказали в Минобороны.
Сообщается, что во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил танк и самоходное орудие противника, которые вели огонь по позициям РФ из лесопосадки.
"Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами "Ланцет", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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