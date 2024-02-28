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"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
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Культура
 
10:15 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/soyuzmultfilm-1929918025.html
"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи
"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи
"Союзмультфильм" проведет мастер-классы и кинопоказы для участников Всемирном фестивале молодежи, в частности, актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:15
2024-02-28T10:15
культура
россия
иван охлобыстин
юлиана слащева
борис машковцев
союзмультфильм
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Союзмультфильм" проведет мастер-классы и кинопоказы для участников Всемирном фестивале молодежи, в частности, актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. "Гости Всемирного фестиваля молодежи смогут принять участие в программе мероприятий "Союзмультфильма", часть из которых пройдут на специально организованном пространстве киностудии на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении. В красочных интерьерах площадки и за ее пределами будут представлены тематические игры, мастер-классы, кинопоказы и квест на основе истории и современности одной из крупнейших российских киностудий. Кроме того, у юных участников мероприятий будет возможность создать собственный мультфильм. Своими опытом и знаниями с участниками поделятся и специальные гости серии мероприятий. Слащева проведет дискуссию о том, как развитие технологий меняет кино и анимацию, а генеральный директор киностудии Борис Машковцев выступит с лекцией "Скрытые смыслы мультфильмов", а актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов. "Наша анимация богата образами, сюжетами, техниками, которые давно стали частью мировой культуры, и знакомство с ней в обучающем и игровом форматах поможет гостям фестиваля из разных государств узнать больше о нашей стране. Язык мультфильмов понятен во всех уголках нашей планеты, поэтому участие в мероприятиях "Союзмультфильма" - замечательная возможность объединиться и творить вместе!", - сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, слова которой цитирует пресс-служба. По ее словам, с 2 по 6 марта на территории Фестиваля пройдет пятидневный интенсив по анимации для участников детской образовательной программы, которые проведут приглашенные педагоги от киностудии. Также будут организованы специальные кинопоказы для участников и волонтеров. Так, в зоне "Кинозал" на Медальной площади будут транслироваться классические и современные картины "Союзмультфильма" с субтитрами. Зрители увидят такие ленты, как "Снежная королева", "Крокодил Гена", "Варежка", "Суворов. Великое путешествие", "Чинк: Хвостатый детектив". Для гостей фестиваля также представят игровую квест-экскурсию. Игроки получат задания от персонажей мультфильмов и узнают факты из истории анимации. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240227/festival-1929819770.html
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россия, иван охлобыстин, юлиана слащева, борис машковцев, союзмультфильм, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Культура, Россия, Иван Охлобыстин, Юлиана Слащева, Борис Машковцев, Союзмультфильм, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи

"Союзмультфильм" проведет мастер-классы и кинопоказы на фестивале молодежи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФедеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости
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Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Союзмультфильм" проведет мастер-классы и кинопоказы для участников Всемирном фестивале молодежи, в частности, актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
«
"Гости Всемирного фестиваля молодежи смогут принять участие в программе мероприятий "Союзмультфильма", часть из которых пройдут на специально организованном пространстве киностудии на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
В красочных интерьерах площадки и за ее пределами будут представлены тематические игры, мастер-классы, кинопоказы и квест на основе истории и современности одной из крупнейших российских киностудий. Кроме того, у юных участников мероприятий будет возможность создать собственный мультфильм.
Своими опытом и знаниями с участниками поделятся и специальные гости серии мероприятий. Слащева проведет дискуссию о том, как развитие технологий меняет кино и анимацию, а генеральный директор киностудии Борис Машковцев выступит с лекцией "Скрытые смыслы мультфильмов", а актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов.
Волонтеры университета Сириус - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Для участников фестиваля молодежи подготовили 12 экскурсионных маршрутов
27 февраля, 16:39
"Наша анимация богата образами, сюжетами, техниками, которые давно стали частью мировой культуры, и знакомство с ней в обучающем и игровом форматах поможет гостям фестиваля из разных государств узнать больше о нашей стране. Язык мультфильмов понятен во всех уголках нашей планеты, поэтому участие в мероприятиях "Союзмультфильма" - замечательная возможность объединиться и творить вместе!", - сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, слова которой цитирует пресс-служба.
По ее словам, с 2 по 6 марта на территории Фестиваля пройдет пятидневный интенсив по анимации для участников детской образовательной программы, которые проведут приглашенные педагоги от киностудии.
Также будут организованы специальные кинопоказы для участников и волонтеров. Так, в зоне "Кинозал" на Медальной площади будут транслироваться классические и современные картины "Союзмультфильма" с субтитрами. Зрители увидят такие ленты, как "Снежная королева", "Крокодил Гена", "Варежка", "Суворов. Великое путешествие", "Чинк: Хвостатый детектив".
Для гостей фестиваля также представят игровую квест-экскурсию. Игроки получат задания от персонажей мультфильмов и узнают факты из истории анимации.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир"
Вчера, 03:13
 
КультураРоссияИван ОхлобыстинЮлиана СлащеваБорис МашковцевСоюзмультфильмВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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