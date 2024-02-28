https://ria.ru/20240228/soyuzmultfilm-1929918025.html

"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи

"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024

"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи

"Союзмультфильм" проведет мастер-классы и кинопоказы для участников Всемирном фестивале молодежи, в частности, актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:15

2024-02-28T10:15

2024-02-28T10:15

культура

россия

иван охлобыстин

юлиана слащева

борис машковцев

союзмультфильм

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Союзмультфильм" проведет мастер-классы и кинопоказы для участников Всемирном фестивале молодежи, в частности, актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. "Гости Всемирного фестиваля молодежи смогут принять участие в программе мероприятий "Союзмультфильма", часть из которых пройдут на специально организованном пространстве киностудии на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении. В красочных интерьерах площадки и за ее пределами будут представлены тематические игры, мастер-классы, кинопоказы и квест на основе истории и современности одной из крупнейших российских киностудий. Кроме того, у юных участников мероприятий будет возможность создать собственный мультфильм. Своими опытом и знаниями с участниками поделятся и специальные гости серии мероприятий. Слащева проведет дискуссию о том, как развитие технологий меняет кино и анимацию, а генеральный директор киностудии Борис Машковцев выступит с лекцией "Скрытые смыслы мультфильмов", а актер Иван Охлобыстин, голосом которого говорит почтальон Печкин, расскажет о процессе озвучивания мультфильмов. "Наша анимация богата образами, сюжетами, техниками, которые давно стали частью мировой культуры, и знакомство с ней в обучающем и игровом форматах поможет гостям фестиваля из разных государств узнать больше о нашей стране. Язык мультфильмов понятен во всех уголках нашей планеты, поэтому участие в мероприятиях "Союзмультфильма" - замечательная возможность объединиться и творить вместе!", - сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, слова которой цитирует пресс-служба. По ее словам, с 2 по 6 марта на территории Фестиваля пройдет пятидневный интенсив по анимации для участников детской образовательной программы, которые проведут приглашенные педагоги от киностудии. Также будут организованы специальные кинопоказы для участников и волонтеров. Так, в зоне "Кинозал" на Медальной площади будут транслироваться классические и современные картины "Союзмультфильма" с субтитрами. Зрители увидят такие ленты, как "Снежная королева", "Крокодил Гена", "Варежка", "Суворов. Великое путешествие", "Чинк: Хвостатый детектив". Для гостей фестиваля также представят игровую квест-экскурсию. Игроки получат задания от персонажей мультфильмов и узнают факты из истории анимации. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240227/festival-1929819770.html

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россия, иван охлобыстин, юлиана слащева, борис машковцев, союзмультфильм, всемирный фестиваль молодежи — 2024