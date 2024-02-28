https://ria.ru/20240228/soglashenie-1929962479.html

ПСБ и МАДИ подписали соглашение о совместных образовательных программах

ПСБ и МАДИ подписали соглашение о совместных образовательных программах - РИА Новости, 28.02.2024

ПСБ и МАДИ подписали соглашение о совместных образовательных программах

ПСБ и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития мотивационных... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:22

2024-02-28T13:22

2024-02-28T13:22

константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)

мади

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ПСБ и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития мотивационных программ для студентов вуза, а также банковского обслуживания преподавательского состава, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и ректор МАДИ Артем Ажгиревич. В рамках соглашения партнеры намерены активно взаимодействовать по проектам совместных образовательных программ для студентов, предоставлять возможности многопрофильных стажировок и практик в группе ПСБ, что поспособствует формированию профессионального опыта и расширит карьерный потенциал выпускников вуза, говорится в сообщении. "ПСБ сотрудничает с рядом крупнейших российских вузов, которые формируют кадровый потенциал для различных отраслей экономики нашей страны, и в первую очередь - для российской промышленности и инфраструктурного строительства. <…> Уверен, что реализация наших совместных инициатив позволит обеспечить для студентов современную гибкую среду обучения и станет хорошим стимулом для их дальнейшей профессиональной реализации. <…>", - отметил Басманов, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, Ажгиревич добавил, что считает важным и перспективным подобное сотрудничество. "Кроме того, полученные знания позволяют студентам и выпускникам вуза ориентироваться в экономической среде, ее терминах и показателях, что, в том числе, помогает быстрее адаптироваться и развиваться в профессиональной деятельности", – подчеркнул ректор МАДИ, его слова цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240219/psb-1928201015.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), мади, псб (банк псб), промсвязьбанк