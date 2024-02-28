https://ria.ru/20240228/sk-1929942632.html

СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде

СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде - РИА Новости, 28.02.2024

СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде

СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Свердловской области и жительницы Ижевска, которые устроили пикник на братской... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:42

2024-02-28T11:42

2024-02-28T11:42

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КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Свердловской области и жительницы Ижевска, которые устроили пикник на братской могиле и украли оттуда корзину с цветами, сообщает пресс-служба регионального СК. По версии следствия, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде - братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, туристы устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. "Указанные действия фигурантов зафиксировали камеры видеонаблюдения "Безопасный город", их личности оперативно установлены сотрудниками регионального управления Росгвардии и полиции… возбуждено уголовное дело о надругательстве над надмогильным сооружением (пункта "а" части 2 статьи 244 УК РФ)", - говорится в сообщении. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Калининградской области представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20230723/pamyatnik-1885823956.html

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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)