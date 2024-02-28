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СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде - РИА Новости, 28.02.2024
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11:42 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/sk-1929942632.html
СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде
СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде - РИА Новости, 28.02.2024
СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде
СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Свердловской области и жительницы Ижевска, которые устроили пикник на братской... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:42
2024-02-28T11:42
происшествия
россия
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Свердловской области и жительницы Ижевска, которые устроили пикник на братской могиле и украли оттуда корзину с цветами, сообщает пресс-служба регионального СК. По версии следствия, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде - братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, туристы устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. "Указанные действия фигурантов зафиксировали камеры видеонаблюдения "Безопасный город", их личности оперативно установлены сотрудниками регионального управления Росгвардии и полиции… возбуждено уголовное дело о надругательстве над надмогильным сооружением (пункта "а" части 2 статьи 244 УК РФ)", - говорится в сообщении. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Калининградской области представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20230723/pamyatnik-1885823956.html
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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде

СК в Калининграде возбудил дело из-за осквернения туристами Вечного огня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Свердловской области и жительницы Ижевска, которые устроили пикник на братской могиле и украли оттуда корзину с цветами, сообщает пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде - братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, туристы устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами.
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Председатель СК России поручил руководителю СУ по Калининградской области представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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ПроисшествияРоссияКалининградКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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