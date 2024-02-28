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СМИ: ПВО в Сирии сбила большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 28.02.2024
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22:02 28.02.2024 (обновлено: 22:07 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/siriya-1930091414.html
СМИ: ПВО в Сирии сбила большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска
СМИ: ПВО в Сирии сбила большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 28.02.2024
СМИ: ПВО в Сирии сбила большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya со РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:02
2024-02-28T22:07
в мире
дамаск (город)
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 28 фев - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники.Ранее телеканал сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска."Наша противовоздушная оборона отреагировала на израильскую агрессию и сбила большинство ракет", - заявили источники телеканала.
https://ria.ru/20240227/siriya-1929860147.html
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в мире, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Дамаск (город), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ПВО в Сирии сбила большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска

Al Ikhbariya: ПВО в Сирии сбила большинство ракет Израиля в окрестностях Дамаска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАИР, 28 фев - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники.
Ранее телеканал сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска.
"Наша противовоздушная оборона отреагировала на израильскую агрессию и сбила большинство ракет", - заявили источники телеканала.
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В миреДамаск (город)СирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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