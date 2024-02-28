https://ria.ru/20240228/siriya-1930091414.html

СМИ: ПВО в Сирии сбила большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска

СМИ: ПВО в Сирии сбила большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 28.02.2024

СМИ: ПВО в Сирии сбила большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya со РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:02

2024-02-28T22:02

2024-02-28T22:07

в мире

дамаск (город)

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 28 фев - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство израильских ракет в окрестностях Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники.Ранее телеканал сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска."Наша противовоздушная оборона отреагировала на израильскую агрессию и сбила большинство ракет", - заявили источники телеканала.

https://ria.ru/20240227/siriya-1929860147.html

дамаск (город)

сирия

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в мире, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году