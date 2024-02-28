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В Воронежской области проверят работу тревожных сирен - РИА Новости, 28.02.2024
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10:15 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/sireny-1929918217.html
В Воронежской области проверят работу тревожных сирен
В Воронежской области проверят работу тревожных сирен - РИА Новости, 28.02.2024
В Воронежской области проверят работу тревожных сирен
Проверку работы тревожных сирен проведут в Воронежской области 6 марта, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:15
2024-02-28T10:15
воронежская область
безопасность
россия
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ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Проверку работы тревожных сирен проведут в Воронежской области 6 марта, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. "Комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет в среду, 6 марта. Электросирены будут работать с 10.40 (мск) до 10.43 (мск)", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что во время работы сирен прервутся программы телерадиовещания. "Во время звучания электросирен просим вас соблюдать спокойствие. Такая проверка периодически проводится для определения степени готовности технических средств оповещения, - сообщило облправительство.
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воронежская область, безопасность, россия
Воронежская область, Безопасность, Россия
В Воронежской области проверят работу тревожных сирен

В Воронежской области 6 марта проверят работу системы оповещения населения

© РИА Новости / Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Усольцев
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ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Проверку работы тревожных сирен проведут в Воронежской области 6 марта, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.
"Комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет в среду, 6 марта. Электросирены будут работать с 10.40 (мск) до 10.43 (мск)", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что во время работы сирен прервутся программы телерадиовещания.
"Во время звучания электросирен просим вас соблюдать спокойствие. Такая проверка периодически проводится для определения степени готовности технических средств оповещения, - сообщило облправительство.
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