https://ria.ru/20240228/sireny-1929918217.html

В Воронежской области проверят работу тревожных сирен

В Воронежской области проверят работу тревожных сирен - РИА Новости, 28.02.2024

В Воронежской области проверят работу тревожных сирен

Проверку работы тревожных сирен проведут в Воронежской области 6 марта, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:15

2024-02-28T10:15

2024-02-28T10:15

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россия

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ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Проверку работы тревожных сирен проведут в Воронежской области 6 марта, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. "Комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет в среду, 6 марта. Электросирены будут работать с 10.40 (мск) до 10.43 (мск)", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что во время работы сирен прервутся программы телерадиовещания. "Во время звучания электросирен просим вас соблюдать спокойствие. Такая проверка периодически проводится для определения степени готовности технических средств оповещения, - сообщило облправительство.

https://ria.ru/20240116/ataka-1921588498.html

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воронежская область, безопасность, россия