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МИД рассказал о российских действиях после вступления Швеции в НАТО
МИД рассказал о российских действиях после вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.02.2024
МИД рассказал о российских действиях после вступления Швеции в НАТО
Шаги РФ после вступления Швеции в НАТО будут зависеть от конкретных действий Стокгольма в альянсе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:59
2024-02-28T15:59
2024-02-28T15:59
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шаги РФ после вступления Швеции в НАТО будут зависеть от конкретных действий Стокгольма в альянсе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы будем внимательно следить за тем, что (именно) Швеция будет делать, как она будет на практике реализовывать свое членство. Соответственно, исходя из этого, мы будем выстраивать свою ответную политику, ответные шаги военно-технического или иного характера для купирования возникающих в этой связи угроз", - сказала Захарова в ходе брифинга. Ранее агентство Блумберг сообщило, что церемония вступления Швеции в НАТО откладывается и, скорее всего, состоится не раньше следующей недели. Парламент Венгрии ранее ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали. Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.
https://ria.ru/20240226/nato-1929659792.html
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нато, мария захарова, швеция, в мире, россия, стокгольм (город)
НАТО, Мария Захарова, Швеция, В мире, Россия, Стокгольм (город)
МИД рассказал о российских действиях после вступления Швеции в НАТО
Захарова: шаги РФ после вступления Швеции в НАТО будут зависеть от Стокгольма
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шаги РФ после вступления Швеции в НАТО будут зависеть от конкретных действий Стокгольма в альянсе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы будем внимательно следить за тем, что (именно) Швеция будет делать, как она будет на практике реализовывать свое членство. Соответственно, исходя из этого, мы будем выстраивать свою ответную политику, ответные шаги военно-технического или иного характера для купирования возникающих в этой связи угроз", - сказала Захарова в ходе брифинга.
В Совфеде прокомментировали одобрение заявки Швеции в НАТО
Ранее агентство Блумберг сообщило, что церемония вступления Швеции в НАТО откладывается и, скорее всего, состоится не раньше следующей недели.
Парламент Венгрии ранее ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали.
Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США
, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.
Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее