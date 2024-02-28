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Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска - РИА Новости, 28.02.2024
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16:21 28.02.2024 (обновлено: 17:01 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/shoygu-1930031694.html
Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска
Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска - РИА Новости, 28.02.2024
Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:21
2024-02-28T17:01
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
тульская область
сергей шойгу
алексей дюмин
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщило Минобороны.По данным ведомства, министр обороны проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. В частности, Шойгу посетил предприятие-производитель РЛС контрбатарейной борьбы НПО "Стрела" и НПО "Сплав", выпускающее РСЗО и снаряды. По итогам работы он провел рабочее совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления."Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года. Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что ранее президентом было принято решение о подготовке графика и перечня поручений", - отметили в Минобороны."Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам. Поручение президента выполняется, график в целом соблюдается. Это не может нас не радовать... Сегодня обсудим, как нам оптимизировать графики передачи вооружения и военной техники влево, для того чтобы поставки в войска перенести по большей части со второго полугодия на первое полугодие", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки. По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора."Это большая заслуга руководителей этих предприятий, и, конечно, инженеров, специалистов, которые здесь работают. Отдельно хотел поблагодарить Яна Валентиновича (Новикова, гендиректора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ред.), он многое сделал за этот период", - отметил министр.
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Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области
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безопасность, россия, тульская область, сергей шойгу, алексей дюмин, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Сергей Шойгу, Алексей Дюмин, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска

Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, министр обороны проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. В частности, Шойгу посетил предприятие-производитель РЛС контрбатарейной борьбы НПО "Стрела" и НПО "Сплав", выпускающее РСЗО и снаряды. По итогам работы он провел рабочее совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.
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"Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года. Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что ранее президентом было принято решение о подготовке графика и перечня поручений", - отметили в Минобороны.
"Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам. Поручение президента выполняется, график в целом соблюдается. Это не может нас не радовать... Сегодня обсудим, как нам оптимизировать графики передачи вооружения и военной техники влево, для того чтобы поставки в войска перенести по большей части со второго полугодия на первое полугодие", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки. По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора.
"Это большая заслуга руководителей этих предприятий, и, конечно, инженеров, специалистов, которые здесь работают. Отдельно хотел поблагодарить Яна Валентиновича (Новикова, гендиректора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ред.), он многое сделал за этот период", - отметил министр.
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