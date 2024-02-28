РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании
РПЦ: идеология ЛГБТ не предполагает инакомыслия, хорошо, что она под запретом
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Идеология ЛГБТ* не предполагает инакомыслия, хорошо, что она под запретом в России, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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"Есть русская пословица "правда глаза колет", которая о том, какую ненависть может вызывать в тоталитарном обществе простое свидетельство очевидных вещей. Мы не знаем подробностей дела, но очевидно, что ЛГБТ*-идеология, которая слава Богу признана у нас (в РФ - ред.) экстремистской, не предполагает права на инакомыслие", - сказал Кипшидзе, комментируя решение суда в Испании, назначившего штраф и полгода тюрьмы женщине, называвшей в соцсетях сменившего пол мужчину "геем с грудью".
Ранее СМИ сообщали, что суд в Барселоне признал виновной женщину за "трансфобные" посты в соцсетях, в частности, обвиняемая называла сменившего пол мужчину "геем с грудью". Суд назначил женщине штраф в 3,8 тысячи евро, запретил на 3,5 года работать в сфере образования и спорта, а также отправил на полгода в тюрьму, однако заключение после признания вины заменили на принудительный курс "равного общения и недискриминации".
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.