https://ria.ru/20240228/rpts-1929899385.html

РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании

РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании - РИА Новости, 28.02.2024

РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании

Идеология ЛГБТ* не предполагает инакомыслия, хорошо, что она под запретом в России, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:19

2024-02-28T06:19

2024-02-28T06:19

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вахтанг кипшидзе

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религия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Идеология ЛГБТ* не предполагает инакомыслия, хорошо, что она под запретом в России, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Есть русская пословица "правда глаза колет", которая о том, какую ненависть может вызывать в тоталитарном обществе простое свидетельство очевидных вещей. Мы не знаем подробностей дела, но очевидно, что ЛГБТ*-идеология, которая слава Богу признана у нас (в РФ - ред.) экстремистской, не предполагает права на инакомыслие", - сказал Кипшидзе, комментируя решение суда в Испании, назначившего штраф и полгода тюрьмы женщине, называвшей в соцсетях сменившего пол мужчину "геем с грудью". Ранее СМИ сообщали, что суд в Барселоне признал виновной женщину за "трансфобные" посты в соцсетях, в частности, обвиняемая называла сменившего пол мужчину "геем с грудью". Суд назначил женщине штраф в 3,8 тысячи евро, запретил на 3,5 года работать в сфере образования и спорта, а также отправил на полгода в тюрьму, однако заключение после признания вины заменили на принудительный курс "равного общения и недискриминации".* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240217/khristianstvo-1927846692.html

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россия, испания, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, в мире, религия, барселона (город)