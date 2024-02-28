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РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании - РИА Новости, 28.02.2024
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Религия
 
06:19 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/rpts-1929899385.html
РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании
РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании - РИА Новости, 28.02.2024
РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании
Идеология ЛГБТ* не предполагает инакомыслия, хорошо, что она под запретом в России, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:19
2024-02-28T06:19
религия
россия
испания
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
в мире
религия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Идеология ЛГБТ* не предполагает инакомыслия, хорошо, что она под запретом в России, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Есть русская пословица "правда глаза колет", которая о том, какую ненависть может вызывать в тоталитарном обществе простое свидетельство очевидных вещей. Мы не знаем подробностей дела, но очевидно, что ЛГБТ*-идеология, которая слава Богу признана у нас (в РФ - ред.) экстремистской, не предполагает права на инакомыслие", - сказал Кипшидзе, комментируя решение суда в Испании, назначившего штраф и полгода тюрьмы женщине, называвшей в соцсетях сменившего пол мужчину "геем с грудью". Ранее СМИ сообщали, что суд в Барселоне признал виновной женщину за "трансфобные" посты в соцсетях, в частности, обвиняемая называла сменившего пол мужчину "геем с грудью". Суд назначил женщине штраф в 3,8 тысячи евро, запретил на 3,5 года работать в сфере образования и спорта, а также отправил на полгода в тюрьму, однако заключение после признания вины заменили на принудительный курс "равного общения и недискриминации".* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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россия, испания, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, в мире, религия, барселона (город)
Религия, Россия, Испания, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь, В мире, Религия, Барселона (город)
РПЦ осудила срок за "трансфобные" посты в соцсетях в Испании

РПЦ: идеология ЛГБТ не предполагает инакомыслия, хорошо, что она под запретом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Идеология ЛГБТ* не предполагает инакомыслия, хорошо, что она под запретом в России, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«
"Есть русская пословица "правда глаза колет", которая о том, какую ненависть может вызывать в тоталитарном обществе простое свидетельство очевидных вещей. Мы не знаем подробностей дела, но очевидно, что ЛГБТ*-идеология, которая слава Богу признана у нас (в РФ - ред.) экстремистской, не предполагает права на инакомыслие", - сказал Кипшидзе, комментируя решение суда в Испании, назначившего штраф и полгода тюрьмы женщине, называвшей в соцсетях сменившего пол мужчину "геем с грудью".
Ранее СМИ сообщали, что суд в Барселоне признал виновной женщину за "трансфобные" посты в соцсетях, в частности, обвиняемая называла сменившего пол мужчину "геем с грудью". Суд назначил женщине штраф в 3,8 тысячи евро, запретил на 3,5 года работать в сфере образования и спорта, а также отправил на полгода в тюрьму, однако заключение после признания вины заменили на принудительный курс "равного общения и недискриминации".
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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РелигияРоссияИспанияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковьВ миреРелигияБарселона (город)
 
 
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