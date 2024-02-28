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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 28.02.2024
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 18%, при этом профилактические мероприятия продолжаются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:50
2024-02-28T12:50
2024-02-28T12:50
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 18%, при этом профилактические мероприятия продолжаются, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 остается на строгом контроле Роспотребнадзора. Так, на восьмой неделе 2024-го в некоторых регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано свыше 766 тысяч заболевших, что на 18% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. При этом в 44 субъектах фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости, уточнили в ведомстве. Также на восьмой неделе в РФ на 8,7% по сравнению с прошлой неделей снизилась заболеваемость COVID-19, преобладающим остается вариант "омикрон", отметили в Роспотребнадзоре. "Несмотря на снижение показателей заболеваемости в регионах РФ продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, ведется комплексный мониторинг эпидемиологической обстановки", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240212/virus-1926794502.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: в РФ за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 18%
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 18%, при этом профилактические мероприятия продолжаются, сообщается в Telegram-канале
Роспотребнадзора.
"Ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 остается на строгом контроле Роспотребнадзора. Так, на восьмой неделе 2024-го в некоторых регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано свыше 766 тысяч заболевших, что на 18% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
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При этом в 44 субъектах фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости, уточнили в ведомстве.
Также на восьмой неделе в РФ на 8,7% по сравнению с прошлой неделей снизилась заболеваемость COVID-19, преобладающим остается вариант "омикрон", отметили в Роспотребнадзоре.
"Несмотря на снижение показателей заболеваемости в регионах РФ продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, ведется комплексный мониторинг эпидемиологической обстановки", - подчеркнули в ведомстве.
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