https://ria.ru/20240228/rospotrebnadzor-1929961952.html

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 28.02.2024

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 18%, при этом профилактические мероприятия продолжаются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:50

2024-02-28T12:50

2024-02-28T12:50

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842102_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_673c6058a3a3ff1cb7d2cad0ce2f491c.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 18%, при этом профилактические мероприятия продолжаются, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 остается на строгом контроле Роспотребнадзора. Так, на восьмой неделе 2024-го в некоторых регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано свыше 766 тысяч заболевших, что на 18% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. При этом в 44 субъектах фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости, уточнили в ведомстве. Также на восьмой неделе в РФ на 8,7% по сравнению с прошлой неделей снизилась заболеваемость COVID-19, преобладающим остается вариант "омикрон", отметили в Роспотребнадзоре. "Несмотря на снижение показателей заболеваемости в регионах РФ продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, ведется комплексный мониторинг эпидемиологической обстановки", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240212/virus-1926794502.html

https://ria.ru/20240212/pandemiya-1926888966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)