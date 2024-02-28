https://ria.ru/20240228/rasstoyaniya-1929961453.html
Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того?
Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того? - РИА Новости, 28.02.2024
Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того?
Настоящая любовь способна выдержать многое, в том числе расстояние. Но как сохранить чувство близости, если вас разделяют километры? Это настоящие отношения или понарошку? По каким "звоночкам" понять, что пора расставаться, и как это сделать, если вы далеко друг от друга? Обсуждаем отношения на расстоянии.
2024-02-28T14:00
2024-02-28T14:00
2024-02-28T14:00
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технологии
любовь
отношения
психология отношений
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Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того?
Настоящая любовь способна выдержать многое, в том числе расстояние. Но как сохранить чувство близости, если вас разделяют километры? Это настоящие отношения или понарошку? По каким "звоночкам" понять, что пора расставаться, и как это сделать, если вы далеко друг от друга? Обсуждаем отношения на расстоянии.
audio/mpeg
Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того?
Настоящая любовь способна выдержать многое, в том числе расстояние. Но как сохранить чувство близости, если вас разделяют километры? Это настоящие отношения или понарошку? По каким "звоночкам" понять, что пора расставаться, и как это сделать, если вы далеко друг от друга? Обсуждаем отношения на расстоянии.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, технологии, любовь, отношения, психология отношений, соцсети, семья, аудио
Нас двое, Общество, Технологии, Любовь, отношения, психология отношений, Соцсети, Семья
Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того?
Настоящая любовь способна выдержать многое, в том числе расстояние. Но как сохранить чувство близости, если вас разделяют километры? Это настоящие отношения или понарошку? По каким "звоночкам" понять, что пора расставаться, и как это сделать, если вы далеко друг от друга? Обсуждаем отношения на расстоянии.