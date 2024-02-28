https://ria.ru/20240228/rasstoyaniya-1929961453.html

Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того?

Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того? - РИА Новости, 28.02.2024

Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того?

Настоящая любовь способна выдержать многое, в том числе расстояние. Но как сохранить чувство близости, если вас разделяют километры? Это настоящие отношения или понарошку? По каким "звоночкам" понять, что пора расставаться, и как это сделать, если вы далеко друг от друга? Обсуждаем отношения на расстоянии.

2024-02-28T14:00

2024-02-28T14:00

2024-02-28T14:00

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любовь

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психология отношений

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Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того? Настоящая любовь способна выдержать многое, в том числе расстояние. Но как сохранить чувство близости, если вас разделяют километры? Это настоящие отношения или понарошку? По каким "звоночкам" понять, что пора расставаться, и как это сделать, если вы далеко друг от друга? Обсуждаем отношения на расстоянии. audio/mpeg

Между нами города. Отношения на расстоянии — стоит ли оно того? Настоящая любовь способна выдержать многое, в том числе расстояние. Но как сохранить чувство близости, если вас разделяют километры? Это настоящие отношения или понарошку? По каким "звоночкам" понять, что пора расставаться, и как это сделать, если вы далеко друг от друга? Обсуждаем отношения на расстоянии. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, любовь, отношения, психология отношений, соцсети, семья, аудио