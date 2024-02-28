https://ria.ru/20240228/rassledovanie-1930025043.html

Бастрыкину доложат о расследовании смерти девушки в Самаре

Бастрыкину доложат о расследовании смерти девушки в Самаре - РИА Новости, 28.02.2024

Бастрыкину доложат о расследовании смерти девушки в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому подготовить доклад о расследовании обстоятельств смерти девушки-подростка в Самаре,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:56

2024-02-28T15:56

2024-02-28T15:56

происшествия

россия

самарская область

самара

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 28 фев — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому подготовить доклад о расследовании обстоятельств смерти девушки-подростка в Самаре, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В приемную Бастрыкина во "ВКонтакте" поступило обращение жительницы Самарской области с просьбой помочь установить обстоятельства смерти ее 16-летней внучки. В феврале этого года девушка пропала без вести, спустя несколько дней ее тело обнаружили в лесном массиве в Самарском районе Самары. Заявительница указала на неполноту расследования и предположила, что девушка была убита. Происшествие получило огласку в СМИ. Сейчас в СУСК России по Самарской области расследуется уголовное дело. Ранее в ведомстве сообщали, что, предварительно, на теле девушки не было признаков насильственной смерти. "Председатель следственного комитета Российской Федерации <...> затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области <...> доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела и принятом по итогам решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра.

https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929583547.html

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самарская область

самара

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происшествия, россия, самарская область, самара, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)