Бастрыкину доложат о расследовании смерти девушки в Самаре
Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании смерти 16-летней девушки в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
САМАРА, 28 фев — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому подготовить доклад о расследовании обстоятельств смерти девушки-подростка в Самаре, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
В приемную Бастрыкина во "ВКонтакте" поступило обращение жительницы Самарской области с просьбой помочь установить обстоятельства смерти ее 16-летней внучки. В феврале этого года девушка пропала без вести, спустя несколько дней ее тело обнаружили в лесном массиве в Самарском районе Самары. Заявительница указала на неполноту расследования и предположила, что девушка была убита.
Происшествие получило огласку в СМИ. Сейчас в СУСК России по Самарской области расследуется уголовное дело. Ранее в ведомстве сообщали, что, предварительно, на теле девушки не было признаков насильственной смерти.
"Председатель следственного комитета Российской Федерации <...> затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области <...> доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела и принятом по итогам решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра.