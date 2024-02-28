https://ria.ru/20240228/raschety-1929955677.html
Посол КНР объяснил сбои в расчетах с Россией вмешательством извне
Посол КНР объяснил сбои в расчетах с Россией вмешательством извне - РИА Новости, 28.02.2024
Посол КНР объяснил сбои в расчетах с Россией вмешательством извне
Причиной недавних сбоев в расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:26
2024-02-28T12:26
2024-02-28T13:12
технологии
экономика
россия
китай
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Причиной недавних сбоев в расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. "Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть", — сказал он. Дипломат отметил, что доля юаня в двусторонних расчетах уже превысила 90 процентов и будет расти и в дальнейшем. "Кроме юаней, мы также прибегаем к расчетам в национальных валютах, включая рубли. Расчеты в национальных валютах упрощают контакты между предпринимателями двух стран", — добавил собеседник агентства.На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что с начала года три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции. Речь шла об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Позже в Bank of China заявили, что принимают платежи от российских компаний как в рублях, так и юанях.
https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй
Технологии, Экономика, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй
Посол КНР объяснил сбои в расчетах с Россией вмешательством извне
Посол объяснил сбои в расчетах России и КНР вмешательством третьих стран
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Причиной недавних сбоев в расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть", — сказал он.
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Дипломат отметил, что доля юаня в двусторонних расчетах уже превысила 90 процентов и будет расти и в дальнейшем.
"Кроме юаней, мы также прибегаем к расчетам в национальных валютах, включая рубли. Расчеты в национальных валютах упрощают контакты между предпринимателями двух стран", — добавил собеседник агентства.
На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что с начала года три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции. Речь шла об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China
. Позже в Bank of China заявили, что принимают платежи от российских компаний как в рублях, так и юанях.
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