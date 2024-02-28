https://ria.ru/20240228/rabota-1929854829.html

Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в СЗАО по городской программе

Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в СЗАО по городской программе - РИА Новости, 28.02.2024

Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в СЗАО по городской программе

Столичная программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) позволит построить в СЗАО объекты, благодаря котором москвичам будет предоставлено более РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:05

2024-02-28T10:05

2024-02-28T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Столичная программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) позволит построить в СЗАО объекты, благодаря котором москвичам будет предоставлено более 20 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Программа позволяет инвесторам, которые вместе со строительством жилья создают рабочие места на новых производственных или социальных объектах, получать льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилстроительство."Девелоперы построят в Северо-Западном административном округе девять новых объектов инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда. Их общая площадь превысит 330 тысяч квадратных метров. Реализация проектов даст городу более 20 тысяч рабочих мест. Так, рядом со станциями Хорошево и Зорге Московского центрального кольца девелоперы построят три офисных комплекса, где смогут работать свыше 18 тысяч человек", - цитирует Ефимова пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, еще около двух тысяч рабочих мест дадут "Технопарк "Октябрьское Поле", офисно-торговый комплекс на Тушинской улице и детские образовательные учреждения.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в Покровском-Стрешневе в начале следующего года должен быть запущен завод по производству товарного, архитектурного бетона и бетонных изделий для городского благоустройства. Инвестор осуществляет строительство завода в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), по которому ему был предоставлен земельный участок. Производительность предприятия - до 180 тысяч кубометров бетонной продукции в год.За четыре года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.Всего в развитие столицы и создание мест приложения труда будет привлечено свыше триллиона рублей, что позволит создать более 150 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20240226/rabota-1929055296.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва