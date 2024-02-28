Путин в стратегии научного развития затронул тему внешних угроз для России
Путин в стратегии научного развития назвал внешние угрозы вызовами для РФ
Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые внешние угрозы - военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России, говорится в обновленной стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом президента Владимира Путина.
В документе перечислены большие вызовы, создающие существенные риски для российского общества и государства. Российские наука и технологии - это ключевой инструмент для ответа на эти вызовы, отмечается в стратегии.
Среди таких больших вызовов обозначены "новые гибридные внешние угрозы национальной безопасности, в том числе военные, террористические, информационные и биологические, увеличение риска появление новых и возврата исчезнувших инфекций (носящих как природный, так и искусственный характер), усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности".
Также большими вызовами обозначены трансформация глобального миропорядка, сопровождающаяся, в частности, ростом геополитической и экономической нестабильности, международных конфликтов; исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; демографическая проблема; рост антропогенной нагрузки на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов; потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости РФ; рост энерговооруженности экономики; необходимость эффективного освоения и использования территории России, а также укрепления позиций РФ в сфере экономического научного и военного освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.
Как подчеркивал ранее Путин, стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности.