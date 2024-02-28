https://ria.ru/20240228/putin-1930076744.html

Путин в стратегии научного развития затронул тему внешних угроз для России

Путин в стратегии научного развития затронул тему внешних угроз для России - РИА Новости, 28.02.2024

Путин в стратегии научного развития затронул тему внешних угроз для России

Новые внешние угрозы - военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России, говорится в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:38

2024-02-28T19:38

2024-02-28T19:38

россия

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые внешние угрозы - военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России, говорится в обновленной стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом президента Владимира Путина. В документе перечислены большие вызовы, создающие существенные риски для российского общества и государства. Российские наука и технологии - это ключевой инструмент для ответа на эти вызовы, отмечается в стратегии. Среди таких больших вызовов обозначены "новые гибридные внешние угрозы национальной безопасности, в том числе военные, террористические, информационные и биологические, увеличение риска появление новых и возврата исчезнувших инфекций (носящих как природный, так и искусственный характер), усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности". Также большими вызовами обозначены трансформация глобального миропорядка, сопровождающаяся, в частности, ростом геополитической и экономической нестабильности, международных конфликтов; исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; демографическая проблема; рост антропогенной нагрузки на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов; потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости РФ; рост энерговооруженности экономики; необходимость эффективного освоения и использования территории России, а также укрепления позиций РФ в сфере экономического научного и военного освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики. Как подчеркивал ранее Путин, стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности.

https://ria.ru/20240228/strategiya-1930057813.html

https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html

россия

арктика

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россия, арктика, владимир путин